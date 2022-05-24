https://ria.ru/20220524/dezertirstvo-1790294268.html

В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров

В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022

В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров

Депутат Верховной рады Украины, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:09

2022-05-24T05:09

2022-05-24T05:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставивших позиции. Соответствующий документ есть в базе данных парламента.Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".Дезертирство – самовольное оставление воинской части или места несения военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу; покидание поля боя. Согласно уголовному кодексу Украины, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет в зависимости от квалификации.Массовое дезертирство солдат ВСУУкраинские военные с самого начала российской специальной военной операции начали дезертировать на южном направлении, имена более 40 таких человек указаны в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Сотрудники российских силовых ведомств передали в распоряжение агентства полученные от патриотически настроенных украинских военных списки с фамилиями в общей сложности более двуъ тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен.В этих списках указаны имена и дезертировавших украинских военных и обстоятельства их побега — кто-то сбежал прямо с поля боя, кто-то не вернулся из госпиталя, а кто-то во время передвижения своего подразделения отошел "в кусты" и исчез."Капитан переоделся в "гражданку"Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.Так, об этом рассказал Олег Игнатов — бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ (часть А3840). Сам он прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска "Джанкой".Игнатов также рассказал, что его сослуживцы, заявлявшие, что "очень серьезно подготовлены и готовы давать отпор врагу", при столкновении с российскими войсками первые же и сбежали.Спецоперация России на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины".Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220520/lnr-1789749345.html

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788950327.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, донбасс