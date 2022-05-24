https://ria.ru/20220524/davlenie-1790309925.html

В Татарстане рассказали о снижении давления на бизнес

В Татарстане рассказали о снижении давления на бизнес - РИА Новости, 24.05.2022

В Татарстане рассказали о снижении давления на бизнес

Расширение профилактических мероприятий в работе с бизнесом и переход к риск-ориентированной модели надзорной деятельности снизили административное давление на... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:37

2022-05-24T09:37

2022-05-24T09:37

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Расширение профилактических мероприятий в работе с бизнесом и переход к риск-ориентированной модели надзорной деятельности снизили административное давление на бизнес в Татарстане и позволили республике существенно улучшить позиции по этому показателю среди регионов РФ, заявил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.Согласно ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту РФ, Татарстан по индексу административного давления на бизнес поднялся с 60-го на четвертое место среди регионов России. Индекс административного давления учитывает деятельность восьми органов контроля и надзора: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора и Роструда. Речь идет о трех показателях: доле компаний и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных субъектов, доле предупреждений от общего числа наказаний и доле профилактических мероприятий от общего их числа."По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в начале 2021 года нами с привлечением бизнес-сообществ и федеральных контрольно-надзорных органов были проанализированы факторы, которые приводят к увеличению административного давления на бизнес, проработаны меры по устранению выявленных рисков и даны предложения по расширению профилактических мероприятий, в том числе замене штрафов на предупреждения. Также нами совместно был намечен план действий по переходу к риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, который сейчас активно реализуется", - сказал Абдулганиев журналистам.В 2021 году в адрес бизнес-омбудсмена республики поступило более 3,6 тысячи обращений от предпринимателей, проведено 52 выездных проверки, интересы предпринимателей представлены в более чем 100 судебных спорах. Как правило, в результате такой работы наложенные на предпринимателей административные штрафы были полностью отменены либо значительно уменьшены. "Наша задача на 2022 год – продолжить наметившийся положительный тренд по снижению административного давления на бизнес", - подчеркнул бизнес-омбудсмен региона."Данный вопрос находится на постоянном контроле рабочей группы оперативного штаба по устойчивому развитию экономики. Министерством экономики Татарстана проводится работа по внедрению в деятельность органов контроля новых инструментов профилактики через использование проверочных листов, объявление предостережений, проведение профилактического визита и внедрение риск-ориентированного подхода. Данная работа позволяет значительно снизить административное давление на бизнес", - отметил заместитель премьера Татарстана – министр экономики Мидхат Шагиахметов.

https://ria.ru/20220523/investitsii-1790138976.html

https://ria.ru/20220520/zasedanie-1789670296.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), экономика