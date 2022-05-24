В Татарстане рассказали о снижении давления на бизнес
Город Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Расширение профилактических мероприятий в работе с бизнесом и переход к риск-ориентированной модели надзорной деятельности снизили административное давление на бизнес в Татарстане и позволили республике существенно улучшить позиции по этому показателю среди регионов РФ, заявил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
Согласно ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту РФ, Татарстан по индексу административного давления на бизнес поднялся с 60-го на четвертое место среди регионов России. Индекс административного давления учитывает деятельность восьми органов контроля и надзора: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора и Роструда. Речь идет о трех показателях: доле компаний и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных субъектов, доле предупреждений от общего числа наказаний и доле профилактических мероприятий от общего их числа.
"По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в начале 2021 года нами с привлечением бизнес-сообществ и федеральных контрольно-надзорных органов были проанализированы факторы, которые приводят к увеличению административного давления на бизнес, проработаны меры по устранению выявленных рисков и даны предложения по расширению профилактических мероприятий, в том числе замене штрафов на предупреждения. Также нами совместно был намечен план действий по переходу к риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, который сейчас активно реализуется", - сказал Абдулганиев журналистам.
В 2021 году в адрес бизнес-омбудсмена республики поступило более 3,6 тысячи обращений от предпринимателей, проведено 52 выездных проверки, интересы предпринимателей представлены в более чем 100 судебных спорах. Как правило, в результате такой работы наложенные на предпринимателей административные штрафы были полностью отменены либо значительно уменьшены. "Наша задача на 2022 год – продолжить наметившийся положительный тренд по снижению административного давления на бизнес", - подчеркнул бизнес-омбудсмен региона.
"Данный вопрос находится на постоянном контроле рабочей группы оперативного штаба по устойчивому развитию экономики. Министерством экономики Татарстана проводится работа по внедрению в деятельность органов контроля новых инструментов профилактики через использование проверочных листов, объявление предостережений, проведение профилактического визита и внедрение риск-ориентированного подхода. Данная работа позволяет значительно снизить административное давление на бизнес", - отметил заместитель премьера Татарстана – министр экономики Мидхат Шагиахметов.