https://ria.ru/20220524/dannye-1790410638.html

ГД одобрила в первом чтении проект об усилении защиты персональных данных

ГД одобрила в первом чтении проект об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 24.05.2022

ГД одобрила в первом чтении проект об усилении защиты персональных данных

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:58

2022-05-24T14:58

2022-05-24T14:58

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.Кроме этого, втрое - с 30 до 10 дней - сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.Отмечается, что также предлагается установить прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.Инициатива была внесена в Госдуму в начале апреля. Ее уже поддержал к первому чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

https://ria.ru/20220524/pensii-1790386797.html

https://ria.ru/20220524/samozanyatost-1790400417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф