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"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022
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"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России
"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022
"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России
Читатели Daily Mail из Великобритании высказались о резком росте стоимости жизни в Королевстве на фоне антироссийских санкций. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:25
2022-05-24T19:51
в мире
великобритания
лондон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail из Великобритании высказались о резком росте стоимости жизни в Королевстве на фоне антироссийских санкций.Ранее глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли предупредил об увеличении ценового порога на электроэнергию в стране с 1870 фунтов стерлингов до 2800 в октябре. При этом еще в марте британская семья со средними доходами получала квитанцию на сумму 1277 фунтов."Если стоимость топлива подрастет еще на 50 процентов в следующие 12 месяцев, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания. Извините, но нельзя позволять никчемным властям управлять нами", — заявил TybJim."Просто смешно. Рост на сто процентов за 12 месяцев. Такими темпами в стране наступит анархия", — предположил Flash-Gordon."Этому правительству плевать на всех нас", — считает пользователь с ником Still Fed Up."Ситуация вышла за рамки закона. Лондон загоняет население в долги заоблачными ценами и нежеланием прикладывать усилия, чтобы помочь людям", — отметил Bigmouthisback.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США, Великобритании и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html
https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html
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в мире, великобритания, лондон, санкции в отношении россии
17:25 24.05.2022 (обновлено: 19:51 24.05.2022)
 
"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России

Британцы захотели сжечь парламент из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail из Великобритании высказались о резком росте стоимости жизни в Королевстве на фоне антироссийских санкций.
Ранее глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли предупредил об увеличении ценового порога на электроэнергию в стране с 1870 фунтов стерлингов до 2800 в октябре. При этом еще в марте британская семья со средними доходами получала квитанцию на сумму 1277 фунтов.
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"Если стоимость топлива подрастет еще на 50 процентов в следующие 12 месяцев, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания. Извините, но нельзя позволять никчемным властям управлять нами", — заявил TybJim.
"Как насчет того, чтобы все перестали работать, тогда, может быть, цены снизятся. Богатые богатеют, а бедные просто умирают при таком руководстве!" — возмутился NTB.
"Просто смешно. Рост на сто процентов за 12 месяцев. Такими темпами в стране наступит анархия", — предположил Flash-Gordon.
"Этому правительству плевать на всех нас", — считает пользователь с ником Still Fed Up.
"Ситуация вышла за рамки закона. Лондон загоняет население в долги заоблачными ценами и нежеланием прикладывать усилия, чтобы помочь людям", — отметил Bigmouthisback.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США, Великобритании и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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