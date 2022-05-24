https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html

"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России

"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022

"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России

Читатели Daily Mail из Великобритании высказались о резком росте стоимости жизни в Королевстве на фоне антироссийских санкций. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:25

2022-05-24T17:25

2022-05-24T19:51

в мире

великобритания

лондон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail из Великобритании высказались о резком росте стоимости жизни в Королевстве на фоне антироссийских санкций.Ранее глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли предупредил об увеличении ценового порога на электроэнергию в стране с 1870 фунтов стерлингов до 2800 в октябре. При этом еще в марте британская семья со средними доходами получала квитанцию на сумму 1277 фунтов."Если стоимость топлива подрастет еще на 50 процентов в следующие 12 месяцев, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания. Извините, но нельзя позволять никчемным властям управлять нами", — заявил TybJim."Просто смешно. Рост на сто процентов за 12 месяцев. Такими темпами в стране наступит анархия", — предположил Flash-Gordon."Этому правительству плевать на всех нас", — считает пользователь с ником Still Fed Up."Ситуация вышла за рамки закона. Лондон загоняет население в долги заоблачными ценами и нежеланием прикладывать усилия, чтобы помочь людям", — отметил Bigmouthisback.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США, Великобритании и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html

великобритания

лондон

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, лондон, санкции в отношении россии