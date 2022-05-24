https://ria.ru/20220524/boeviki-1790496278.html

Боевикам "Азова" заменяли имена на порядковый номер

Боевикам "Азова" заменяли имена на порядковый номер - РИА Новости, 24.05.2022

Боевикам "Азова" заменяли имена на порядковый номер

Часть личного дела одного из боевиков "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) обнаружена на мариупольской базе нацбатальона,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:44

2022-05-24T20:44

2022-05-24T20:44

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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Часть личного дела одного из боевиков "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) обнаружена на мариупольской базе нацбатальона, там он фигурирует не под именем и фамилией, а под присвоенным ему порядковым номером, сообщает корреспондент РИА Новости.На территории Мариупольской базы украинского полка "Азов", размещенной в непосредственной близости от 61 городской школы, было обнаружено фото стоящего в казарме, раздетого по пояс бритого наголо молодого человека держащего в руках табличку с цифрой 97. Ни фамилии, ни инициалов молодого человека на этом фото нет.Там же на базе "Азова" была найдена "Служебная характеристика рекрута N 97" и "Индивидуальные оценки рекрута N 97 за базовый курс боевой подготовки". В этих документах фамилия и инициалы азовца присутствуют в краткой форме. Они помещены в скобках рядом с цифрами порядкового номера.Согласно документам под номером 97 фигурирует 19-летний боевик Шевчук Р.В. Из характеристик и оценок следует, что рекрут номер 97 обучался огневой и военной подготовке, а также ориентированию на местности и курсу тактической медицины по стандарту TCCC принятому в армии США.Документы азовца составлены на украинском языке и отпечатаны на бланках военной школы командиров "Азов" имени полковника Евгения Коновальца.

https://ria.ru/20220524/voennye-1790494873.html

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в мире, сша, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины