https://ria.ru/20220524/boepripasy-1790323097.html

ВСУ выпустили по ДНР почти 30 тысяч боеприпасов за 97 дней

ВСУ выпустили по ДНР почти 30 тысяч боеприпасов за 97 дней - РИА Новости, 24.05.2022

ВСУ выпустили по ДНР почти 30 тысяч боеприпасов за 97 дней

Украинские войска с 17 февраля выпустили свыше 29,9 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее почти 3,2 тысячи раз, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:45

2022-05-24T10:45

2022-05-24T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля выпустили свыше 29,9 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее почти 3,2 тысячи раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 97 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3193 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2901. Всего противником выпущено 29 905 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4814 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получил 561 человек, среди которых 45 детей. Повреждены 3577 жилых жома и 758 объектов гражданской инфраструктуры, уточняет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина