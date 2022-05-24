10:45 24.05.2022 (обновлено: 10:55 24.05.2022)
ВСУ выпустили по ДНР почти 30 тысяч боеприпасов за 97 дней
ВСУ выпустили по ДНР почти 30 тысяч боеприпасов с начала спецоперации России на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля выпустили свыше 29,9 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее почти 3,2 тысячи раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 97 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3193 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2901. Всего противником выпущено 29 905 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4814 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получил 561 человек, среди которых 45 детей. Повреждены 3577 жилых жома и 758 объектов гражданской инфраструктуры, уточняет представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.