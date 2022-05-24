https://ria.ru/20220524/biznes-1789833769.html

Российский бизнес перед лицом нового кризиса: проблемы и решения

Российский бизнес перед лицом нового кризиса: проблемы и решения - РИА Новости, 24.05.2022

Российский бизнес перед лицом нового кризиса: проблемы и решения

Экономика РФ, едва преодолев последствия пандемии коронавируса, столкнулась с еще более жесткими вызовами. Среди них - рост инфляции, проблемы с экспортом... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:31

2022-05-24T10:31

2022-05-24T10:31

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Экономика РФ, едва преодолев последствия пандемии коронавируса, столкнулась с еще более жесткими вызовами. Среди них - рост инфляции, проблемы с экспортом российской продукции и импортом в Россию материалов и комплектующих, нарушение логистических и кооперационных цепочек, уход из страны ряда иностранных компаний.Кризис особого родаЭксперты отмечают, что нынешний кризис будет иметь иную по сравнению с коронакризисом отраслевую структуру. В первую очередь ,пострадают те сектора экономики, на которые нацелены антироссийские санкции, тогда как сектор платных услуг населению, принявший самый тяжелый удар в 2020 году, окажется не в самом худшем положении. Бенефициарами вновь могут стать внутренний туризм, сектор информационных технологий и ряд других, а формирование вынужденных сбережений у части населения может способствовать продолжению развития жилищного строительства.Нынешняя ситуация не похожа на уже пройденные кризисы 1998, 2008, 2014 или 2020 годов, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. "Сейчас речь идет о необходимости трансформировать всю экономику, включая не только логистические связи, но и технологические цепочки. Требуется время для выработки новых бизнес-связей. Главное, что и бизнес, и правительство имеют опыт работы в самых разнообразных и порой критических условиях, что облегчит процесс трансформации", - констатирует эксперт.Зависимость и преодолениеВ энергетическом секторе последствиями санкций являются уход международных нефтесервисных компаний, а также сложности с закупкой нового и обслуживанием уже имеющегося иностранного добывающего и генерирующего оборудования. Еще в марте Союз производителей энергии (СПЭ), объединяющий российские генерирующие компании, составил список рисков для отрасли, где особенно выделил дефицит импортных запчастей или невозможность сервисного обслуживания на иностранных парогазовых установках. Энергетики видят выход в переходе от европейских поставок оборудования на поставки из других стран, таких как Китай, Индия или Иран. Директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ Алексей Нестеренко полагает, что ключевая для многих российских отраслей промышленности проблема зависимости от иностранных комплектующих и оборудования сохранится в перспективе 1-3 лет. По его мнению, быстрым решением является проработка путей альтернативных поставок, в том числе на государственном уровне: создание маркетплейсов параллельного импорта. Но в среднесрочной перспективе необходимо прорабатывать возможности внутреннего производства максимального количества продукции.Ранее о том, что большинство каналов прежнего экспорта РФ могут оказаться закрытыми заявлял основатель En+ Group Олег Дерипаска, подчеркивая, что российскому бизнесу в этой ситуации нужно искать новые экспортные рынки. "Если мы сделаем это за следующие четыре-пять лет, то через десять лет мы можем построить такую же успешную модель экономики не с европейцами, а с партнерами из Юго-Восточной Азии, Китая Индии, Южной Америки", - указал бизнесмен.По оценке Дерипаски, будет большой удачей, если за следующие восемнадцать месяцев России удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. И для этого, по его словам, нужен "большой труд". "Нужно заняться судами, локомотивами, портами, крановыми хозяйствами, транспортными коридорами, логистикой. Все это должно быть не только у нас в стране, но и там, куда мы везем. Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей из этих стран. Дать возможность многим начать сначала этот цикл", - заявил Дерипаска.Говорит бизнесПредставители различных отраслей бизнеса рассказали корреспондентам РИА Новости о проблемах, возникших в результате санкций, а также о некоторых путях их решения.Так, исполнительный директор крупнейшего на юге России производителя бытовой химии ООО "ДомБытХим" Саниет Натхо среди главных проблем отметила серьезное удорожание сырья, которое составило от 50 до 280%.Второй крупной проблемой стала логистика: часть товара, который компания заказала, попросту застряла на границе. А рост стоимости перевозок привел к тому, что подорожали даже некоторые составляющие, поставляемые, в том числе, из Китая.В инжиниринговой компании "Комплекс КАД" рассказали, что ряд проектов создания промышленного оборудования приостанавливается, поскольку в них были заложены зарубежные комплектующие, не имеющие аналогов в России. В этих условиях можно попытаться все же ввезти недостающие комплектующие, однако это будет уже значительно дороже. Второй вариант – поиск аналогов на других рынках, но здесь нет уверенности в качестве. И третий путь - заказать реверс-инжиниринг необходимых комплектующих в России. "Вариант реверс-инжиниринга мы считаем наиболее приемлемым. Прежде всего, обратное проектирование, выполненное именно нашими российскими инженерами, создаст механизмы, оборудование, устройства, адаптированные именно под потребности конкретного клиента. И по этим чертежам можно будет в дальнейшем наладить серийное производство", - уверен генеральный директор "Комплекс КАД" Дмитрий Калеев.В свою очередь, руководители En+ Group говорят про важность человеческого капитала. Понимая сложности, с которыми сталкиваются сотрудники, в марте 2022 года компания повысила зарплаты в энергетическом и металлургическом бизнесах на 10%, то есть всего за полтора года рост доходов работников компании составил порядка 30%. Кроме того, на 50% была увеличена доплата за питание в ряде регионов.В апреле компания объявила о наборе более 1000 сотрудников в девяти регионах России, полагая, что привлеченные высококвалифицированные кадры помогут развитию бизнеса. В компании рассказали, что En+ Group продолжает активно развивать меры поддержки сотрудников: будь то организация отдыха работников, на который в 2022 году планируется выделить более 157 миллионов рублей, или программа жилищной поддержки, предусматривающая ипотеку без первоначального взноса и помощь в погашении кредита.Трудные прогнозыУдастся ли стране выйти на новый уровень развития экономики, зависит от совместных усилий бизнеса и государства.Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, отвел экономике РФ как минимум полгода на то, чтобы перестроиться и оправиться от санкционного удара. Он назвал ситуацию "сложной, но рабочей". Мишустин добавил, что главным ответом на давление станет создание рабочих мест, свободного предпринимательства и промышленности, а также независимость экономики России.Алексей Нестеренко из КПМГ считает, что коренная трансформация экономики возможна, но требует, в первую очередь, изменений в области стратегического планирования. Так, по его мнению,России необходимо уйти от "иранской" модели перестройки экономики, предусматривающей поставки ресурсов и закупку оборудования в обход санкций. "Преимуществом такого подхода является относительная простота перестройки: необходимо перестроить только логистику и финансовые потоки. Недостаток - хроническое накопление отставания в экономике: вы покупаете оборудование на 20-40% дороже, а продаете ресурсы на 20-40% дешевле, чем несанкционные страны", - поясняет эксперт.Нестеренко предлагает в качестве примера "китайскую" модель, а именно развитие страны на основе ее глобальных преимуществ и максимальное привлечение иностранных инвестиций. Преимуществом такого варианта является увеличение добавленной стоимости в экономике и развитие интеграции в глобальные производственные цепочки, недостатком – необходимость долгосрочного планирования, а также сложности с привлечением инвестиций."В применении к России второй путь означает постепенный, но последовательный отказ от экспорта ресурсов в пользу экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью (удобрения, пластики, элементы сложного машиностроения, батареи, сверхчистые газы и так далее). Соответственно, драйвером этого роста являются предприятия металлообработки, машиностроения и химической промышленности. При этом опора должна быть сделана на средние предприятия, которые могут привлечь инвестиции, быстро подстраиваться под потребности внутренних и внешних потребителей. Также необходима поддержка экспорта в страны Африки, Латинской Америки и Азии, которые, в первую очередь, будут базироваться на экономической целесообразности, а не политических предпочтениях", - заключает эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/1787419491.html

https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789703457.html

https://ria.ru/20220412/biznes-1783111961.html

https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782309823.html

https://ria.ru/20220427/sobyanin-1785830678.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил мишустин, россия, экономика, en+ group, госдума рф