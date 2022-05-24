https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790345811.html

Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев

Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев - РИА Новости, 24.05.2022

Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев

Англосаксы использовали биооружие еще при геноциде индейцев, англичане раздавали им одеяла, зараженные холерой, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:50

2022-05-24T11:50

2022-05-24T11:50

в мире

константин косачев

международный форум "новые смыслы новой реальности"

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы использовали биооружие еще при геноциде индейцев, англичане раздавали им одеяла, зараженные холерой, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев."Самый крупный геноцид был при уничтожении 15 миллионов индейцев", - сказал сенатор в рамках форума в МИА "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".По его словам, "англичане раздавали индейцам одеяла, зараженные холерой". Сенатор отметил, что по сути это "было использованием биооружия".

https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790327058.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, константин косачев, международный форум "новые смыслы новой реальности"