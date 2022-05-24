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Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев - РИА Новости, 24.05.2022
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Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев
Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев - РИА Новости, 24.05.2022
Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев
Англосаксы использовали биооружие еще при геноциде индейцев, англичане раздавали им одеяла, зараженные холерой, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:50
2022-05-24T11:50
в мире
константин косачев
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы использовали биооружие еще при геноциде индейцев, англичане раздавали им одеяла, зараженные холерой, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев."Самый крупный геноцид был при уничтожении 15 миллионов индейцев", - сказал сенатор в рамках форума в МИА "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".По его словам, "англичане раздавали индейцам одеяла, зараженные холерой". Сенатор отметил, что по сути это "было использованием биооружия".
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в мире, константин косачев, международный форум "новые смыслы новой реальности"
11:50 24.05.2022
 
Англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев: англосаксы использовали биооружие при геноциде индейцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Новые смыслы новой реальности"
Международный форум Новые смыслы новой реальности - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы использовали биооружие еще при геноциде индейцев, англичане раздавали им одеяла, зараженные холерой, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
"Самый крупный геноцид был при уничтожении 15 миллионов индейцев", - сказал сенатор в рамках форума в МИА "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".
По его словам, "англичане раздавали индейцам одеяла, зараженные холерой". Сенатор отметил, что по сути это "было использованием биооружия".
Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
10:57
Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин
 
В миреКонстантин КосачевМеждународный форум "Новые смыслы новой реальности"
 
 
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