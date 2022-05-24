Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин
Постпред Шульгин заявил, что провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно
© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПостпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Где угодно на территории Украины они могут организовать такую провокацию", - сказал Шульгин в эфире "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы приводили эти факты. Я уже сказал, что мы тщательно фиксируем заявления нашего министерства обороны, эти факты собираем, транслируем. Не меньше 10 нот послали в технический секретариат (ОЗХО - ред.). Будем внимательно отслеживать развитие ситуации", - добавил постпред.
В конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.