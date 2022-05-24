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Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин - РИА Новости, 24.05.2022
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Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин
Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин - РИА Новости, 24.05.2022
Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин
Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:57
2022-05-24T10:57
в мире
игорь кириллов
украина
сша
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Где угодно на территории Украины они могут организовать такую провокацию", - сказал Шульгин в эфире "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос."Мы приводили эти факты. Я уже сказал, что мы тщательно фиксируем заявления нашего министерства обороны, эти факты собираем, транслируем. Не меньше 10 нот послали в технический секретариат (ОЗХО - ред.). Будем внимательно отслеживать развитие ситуации", - добавил постпред.В конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.
https://ria.ru/20220523/ozkho-1790128736.html
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в мире, игорь кириллов, украина, сша, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
10:57 24.05.2022
 
Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин

Постпред Шульгин заявил, что провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПостпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Где угодно на территории Украины они могут организовать такую провокацию", - сказал Шульгин в эфире "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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"Мы приводили эти факты. Я уже сказал, что мы тщательно фиксируем заявления нашего министерства обороны, эти факты собираем, транслируем. Не меньше 10 нот послали в технический секретариат (ОЗХО - ред.). Будем внимательно отслеживать развитие ситуации", - добавил постпред.
В конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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В миреИгорь КирилловУкраинаСШАОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФ
 
 
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