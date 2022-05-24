https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790327058.html

Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин

Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин - РИА Новости, 24.05.2022

Провокации Киева с биооружием могут произойти где угодно, заявил Шульгин

Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:57

2022-05-24T10:57

2022-05-24T10:57

в мире

игорь кириллов

украина

сша

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Провокации Киева с применением биологического оружия могут произойти где угодно на украинской территории, считает постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Где угодно на территории Украины они могут организовать такую провокацию", - сказал Шульгин в эфире "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос."Мы приводили эти факты. Я уже сказал, что мы тщательно фиксируем заявления нашего министерства обороны, эти факты собираем, транслируем. Не меньше 10 нот послали в технический секретариат (ОЗХО - ред.). Будем внимательно отслеживать развитие ситуации", - добавил постпред.В конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.

https://ria.ru/20220523/ozkho-1790128736.html

https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788812396.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь кириллов, украина, сша, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф