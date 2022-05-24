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Ермак: Киев создаст группу по разработке гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Ермак: Киев создаст группу по разработке гарантий безопасности для Украины
Ермак: Киев создаст группу по разработке гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Ермак: Киев создаст группу по разработке гарантий безопасности для Украины
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о создании совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном международной консультативной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:42
2022-05-24T18:42
в мире
украина
нато
донбасс
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о создании совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном международной консультативной группы по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины."Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель - разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы", – приводит слова Ермака офис Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, нато, донбасс, андерс фог расмуссен
18:42 24.05.2022
 
Ермак: Киев создаст группу по разработке гарантий безопасности для Украины

Андрей Ермак объявил о создании группы по разработке гарантий безопасности для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о создании совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном международной консультативной группы по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины.
"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель - разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы", – приводит слова Ермака офис Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаНАТОДонбассАндерс Фог Расмуссен
 
 
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