https://ria.ru/20220524/bezopasnost-1790371988.html
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу
США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:04
2022-05-24T13:04
2022-05-24T13:09
в мире
сергей шойгу
россия
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", - добавил глава российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, россия, нато
13:04 24.05.2022 (обновлено: 13:09 24.05.2022)
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: США взяли курс на демонтаж архитектуры международной безопасности