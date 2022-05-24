https://ria.ru/20220524/bezopasnost-1790371988.html

США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу

США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу

США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:09

в мире

сергей шойгу

россия

нато

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", - добавил глава российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, россия, нато