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США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
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США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу
США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:04
2022-05-24T13:09
в мире
сергей шойгу
россия
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", - добавил глава российского военного ведомства.
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в мире, сергей шойгу, россия, нато
13:04 24.05.2022 (обновлено: 13:09 24.05.2022)
 
США хотят разрушить архитектуру международной безопасности, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: США взяли курс на демонтаж архитектуры международной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности параллельно с глобальным развертыванием ПРО и разработкой систем РСМД, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", - добавил глава российского военного ведомства.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
13:06
Шойгу пообещал союзникам по ОДКБ всестороннюю поддержку
 
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