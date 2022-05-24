https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790412462.html
В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев
В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев - РИА Новости, 24.05.2022
В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев
Более 4 тысяч беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины остаются в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:01
2022-05-24T15:01
2022-05-24T15:08
специальная военная операция на украине
василий голубев
ростовская область
россия
украина
беженцы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины остаются в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщает правительство региона."На сегодня в 64 пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 4 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч детей. Всего на Дону подготовлено 165 ПВРов на 11 тысяч мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева с заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Единовременную материальную выплату получили 187 тысяч человек."На склады Ростовской области из 52 субъектов РФ принято почти 5 тысяч тонн гуманитарного груза. Гуманитарная помощь поступает практически ежедневно, работа по ее приему, выдаче и доставке продолжается. В этом активно задействованы ребята из волонтерского корпуса, который насчитывает 2800 добровольцев", - отметил Голубев.По данным властей, более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790308969.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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василий голубев, ростовская область, россия, украина, беженцы
15:01 24.05.2022 (обновлено: 15:08 24.05.2022)
В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев
В 64 ростовских пунктах временного размещения находятся более четырех тысяч беженцев