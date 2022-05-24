https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790412462.html

В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев

В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев - РИА Новости, 24.05.2022

В ростовских пунктах временного размещения находятся четыре тысячи беженцев

Более 4 тысяч беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины остаются в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:01

2022-05-24T15:01

2022-05-24T15:08

специальная военная операция на украине

василий голубев

ростовская область

россия

украина

беженцы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины остаются в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщает правительство региона."На сегодня в 64 пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 4 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч детей. Всего на Дону подготовлено 165 ПВРов на 11 тысяч мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева с заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Единовременную материальную выплату получили 187 тысяч человек."На склады Ростовской области из 52 субъектов РФ принято почти 5 тысяч тонн гуманитарного груза. Гуманитарная помощь поступает практически ежедневно, работа по ее приему, выдаче и доставке продолжается. В этом активно задействованы ребята из волонтерского корпуса, который насчитывает 2800 добровольцев", - отметил Голубев.По данным властей, более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790308969.html

ростовская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий голубев, ростовская область, россия, украина, беженцы