Рейтинг@Mail.ru
Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790411731.html
Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область
Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область - РИА Новости, 24.05.2022
Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область
Более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:59
2022-05-24T14:59
специальная военная операция на украине
ростовская область
донбасс
василий голубев
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773926342_338:0:3979:2048_1920x0_80_0_0_cba5d84d30eb41dde7bbff9ddb28c9c1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля текущего года, сообщает правительство региона."За период с февраля границу Ростовской области пересекли уже более 1 миллиона 160 тысяч беженцев, из них около 200 тысяч детей", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева с заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Голубев добавил, что в 39 субъектов РФ из области отправлены более 31,5 тысячи человек, в том числе почти 11 тысяч детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html
ростовская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773926342_798:0:3529:2048_1920x0_80_0_0_b880854c6cf3fcba4d5e29de3079695d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, донбасс, василий голубев, лнр, днр
14:59 24.05.2022
 
Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область

Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область с февраля 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобус, доставивший жителей из ДНР и ЛНР, в Ростовской области
Автобус, доставивший жителей из ДНР и ЛНР, в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автобус, доставивший жителей из ДНР и ЛНР, в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля текущего года, сообщает правительство региона.
"За период с февраля границу Ростовской области пересекли уже более 1 миллиона 160 тысяч беженцев, из них около 200 тысяч детей", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева с заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Голубев добавил, что в 39 субъектов РФ из области отправлены более 31,5 тысячи человек, в том числе почти 11 тысяч детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:55Специальная военная операция на Украине
Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьДонбассВасилий ГолубевЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала