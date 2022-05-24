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Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область

Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область - РИА Новости, 24.05.2022

Более 1,16 миллиона беженцев въехали в Россию через Ростовскую область

Более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:59

2022-05-24T14:59

2022-05-24T14:59

специальная военная операция на украине

ростовская область

донбасс

василий голубев

лнр

днр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Более 1,16 миллиона беженцев из Донбасса и Украины въехали в Россию через Ростовскую область с февраля текущего года, сообщает правительство региона."За период с февраля границу Ростовской области пересекли уже более 1 миллиона 160 тысяч беженцев, из них около 200 тысяч детей", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева с заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Голубев добавил, что в 39 субъектов РФ из области отправлены более 31,5 тысячи человек, в том числе почти 11 тысяч детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html

ростовская область

донбасс

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ростовская область, донбасс, василий голубев, лнр, днр