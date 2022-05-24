https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html
Механизм помощи беженцам должен работать как часы, заявил Медведев
Механизм помощи беженцам должен работать как часы, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
Механизм помощи беженцам должен работать как часы, заявил Медведев
Механизмы предоставления помощи беженцам с Донбасса и Украины должны "работать как часы, без всяких бюрократических заморочек", ведомства и службы должны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:19
2022-05-24T12:19
2022-05-24T12:39
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Механизмы предоставления помощи беженцам с Донбасса и Украины должны "работать как часы, без всяких бюрократических заморочек", ведомства и службы должны понимать, что это действительно особый случай, привычных стандартов недостаточно, и нужен индивидуальный подход, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это тот случай, когда все должно работать как часы, без всяких бюрократических заморочек и задержек. Люди, которые к нам приезжают в такой экстренной ситуации, им нужен понятный алгоритм, шаг за шагом, причем с момента пересечения границы: куда обратиться, что делать дальше", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Ведомства и службы должны понимать, что переселенцы с Донбасса - это действительно особый случай, здесь привычных стандартов недостаточно, нужен индивидуальный подход, с учетом личной истории человека. Обстоятельства у всех разные, подчас крайне тяжелые, и помощь, конечно, требуется всем и как можно быстрее", - подчеркнул Медведев.Он напомнил, что с начала февраля по середину мая в Россию в экстренном порядке с территории Украины прибыло более 1,3 миллиона человек, среди которых 220 тысяч детей."Многие из них действительно прошли через настоящий ад. Потеряли близких, были ранены после бомбежек и обстрелов, которые вели по домам украинские националисты, остались ни с чем, лишились имущества, средств. Очевидно, что у нас есть одна задача - обеспечить им условия для нормальной жизни в России", - сказал он.Медведев подчеркнул, что необходимо сделать понятными все процедуры: постановку на миграционный учет, предоставление временного убежища, выдачу разрешений на работу, при желании - оформление гражданства РФ, вида на жительства.
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790352248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, украина, донбасс, дмитрий медведев
12:19 24.05.2022 (обновлено: 12:39 24.05.2022)
Механизм помощи беженцам должен работать как часы, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев о помощи беженцам с Украины: все должно работать как часы
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Механизмы предоставления помощи беженцам с Донбасса и Украины должны "работать как часы, без всяких бюрократических заморочек", ведомства и службы должны понимать, что это действительно особый случай, привычных стандартов недостаточно, и нужен индивидуальный подход, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это тот случай, когда все должно работать как часы, без всяких бюрократических заморочек и задержек. Люди, которые к нам приезжают в такой экстренной ситуации, им нужен понятный алгоритм, шаг за шагом, причем с момента пересечения границы: куда обратиться, что делать дальше", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ
по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"Ведомства и службы должны понимать, что переселенцы с Донбасса
- это действительно особый случай, здесь привычных стандартов недостаточно, нужен индивидуальный подход, с учетом личной истории человека. Обстоятельства у всех разные, подчас крайне тяжелые, и помощь, конечно, требуется всем и как можно быстрее", - подчеркнул Медведев.
Он напомнил, что с начала февраля по середину мая в Россию в экстренном порядке с территории Украины
прибыло более 1,3 миллиона человек, среди которых 220 тысяч детей.
"Многие из них действительно прошли через настоящий ад. Потеряли близких, были ранены после бомбежек и обстрелов, которые вели по домам украинские националисты, остались ни с чем, лишились имущества, средств. Очевидно, что у нас есть одна задача - обеспечить им условия для нормальной жизни в России", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что необходимо сделать понятными все процедуры: постановку на миграционный учет, предоставление временного убежища, выдачу разрешений на работу, при желании - оформление гражданства РФ, вида на жительства.