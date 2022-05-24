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Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев - РИА Новости, 24.05.2022
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Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев
Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев - РИА Новости, 24.05.2022
Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос освобождения беженцев с территории Украины и Донбасса от уплаты пошлин в нотариальных конторах, РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:10
2022-05-24T12:10
беженцы
в мире
россия
украина
донбасс
дмитрий медведев
валюта
рубль
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос освобождения беженцев с территории Украины и Донбасса от уплаты пошлин в нотариальных конторах, а в пунктах пропуска у границы разместить мобильные пункты обмена валюты."Требует совершенствования процедура сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или гражданства страны… Узкое место – нотариальное заверение документов, их перевод на русский язык, что обычно всегда делается на платной основе", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По его словам, стоимость этой услуги для некоторых беженцев может быть серьезной, поэтому нужно проработать варианты возмещения этих средств."Нужно проработать механизм освобождения беженцев от уплаты пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или предусмотреть компенсацию таких расходов", - сказал он.Кроме того, как заявил Медведев, необходимо заняться вопросом обмена валюты."В пунктах пропуска через границу России с республиками Донбасса и Украины, в местах временного размещения нужно разместить мобильные пункты обмена валюты. На их отсутствие жалуются многие беженцы", - отметил он.
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беженцы, в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, валюта, рубль
12:10 24.05.2022
 
Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев

Зампред Совбеза Медведев предложил разместить у границ пункты обмена валюты для беженцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос освобождения беженцев с территории Украины и Донбасса от уплаты пошлин в нотариальных конторах, а в пунктах пропуска у границы разместить мобильные пункты обмена валюты.
"Требует совершенствования процедура сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или гражданства страны… Узкое место – нотариальное заверение документов, их перевод на русский язык, что обычно всегда делается на платной основе", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
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По его словам, стоимость этой услуги для некоторых беженцев может быть серьезной, поэтому нужно проработать варианты возмещения этих средств.
"Нужно проработать механизм освобождения беженцев от уплаты пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или предусмотреть компенсацию таких расходов", - сказал он.
Кроме того, как заявил Медведев, необходимо заняться вопросом обмена валюты.
"В пунктах пропуска через границу России с республиками Донбасса и Украины, в местах временного размещения нужно разместить мобильные пункты обмена валюты. На их отсутствие жалуются многие беженцы", - отметил он.
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