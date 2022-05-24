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Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2022
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя
В Мелитополе, который с февраля находится под контролем российских военных, остаются 1,5 тысячи из 5 тысяч беженцев из Мариуполя, многие решили вернуться в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:05
2022-05-24T03:05
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 мая - РИА Новости. В Мелитополе, который с февраля находится под контролем российских военных, остаются 1,5 тысячи из 5 тысяч беженцев из Мариуполя, многие решили вернуться в освобожденный город, заявила РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Общий транзит беженцев, который прошел из Мариуполя, – около 5 тысяч человек. На сегодняшний день в городе остается 1,5 тысячи человек. Часть беженцев уехали в Крым, после стабилизации ситуации в Мариуполе многие приняли решение вернуться домой и помогать восстанавливать город", - сказала она.
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в мире, мариуполь, украина
03:05 24.05.2022
 
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя

И.о. мэра Мелитополя Данильченко: в городе остаются 1,5 тысячи беженцев из Мариуполя

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 мая - РИА Новости. В Мелитополе, который с февраля находится под контролем российских военных, остаются 1,5 тысячи из 5 тысяч беженцев из Мариуполя, многие решили вернуться в освобожденный город, заявила РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
"Общий транзит беженцев, который прошел из Мариуполя, – около 5 тысяч человек. На сегодняшний день в городе остается 1,5 тысячи человек. Часть беженцев уехали в Крым, после стабилизации ситуации в Мариуполе многие приняли решение вернуться домой и помогать восстанавливать город", - сказала она.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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