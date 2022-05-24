https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html

Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя

Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2022

Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя

В Мелитополе, который с февраля находится под контролем российских военных, остаются 1,5 тысячи из 5 тысяч беженцев из Мариуполя, многие решили вернуться в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:05

2022-05-24T03:05

2022-05-24T03:05

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 мая - РИА Новости. В Мелитополе, который с февраля находится под контролем российских военных, остаются 1,5 тысячи из 5 тысяч беженцев из Мариуполя, многие решили вернуться в освобожденный город, заявила РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Общий транзит беженцев, который прошел из Мариуполя, – около 5 тысяч человек. На сегодняшний день в городе остается 1,5 тысячи человек. Часть беженцев уехали в Крым, после стабилизации ситуации в Мариуполе многие приняли решение вернуться домой и помогать восстанавливать город", - сказала она.

https://ria.ru/20220524/piar-1790288610.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мариуполь, украина