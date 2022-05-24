https://ria.ru/20220524/bayden-1790297993.html

В США предупредили о начале "самоуничтожения" из-за политики Байдена

В США предупредили о начале "самоуничтожения" из-за политики Байдена - РИА Новости, 24.05.2022

В США предупредили о начале "самоуничтожения" из-за политики Байдена

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене напоминают "тонущий корабль", при этом политика нынешней администрации грозит стране "общенациональным... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:10

2022-05-24T07:10

2022-05-24T07:10

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене напоминают "тонущий корабль", при этом политика нынешней администрации грозит стране "общенациональным самоуничтожением", считает обозреватель The American Thinker Джей Би Шерк.Как заявляет автор, ни один лидер до Байдена не доказывал так убедительно правильность пословицы о том, что "рыба гниет с головы". "Ходячий труп Джо — это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня", - пишет он.По его словам, нынешний американский президент "организовывал высокотехнологичное линчевание" одного из судей Верховного суда США, запугивал темнокожих граждан тем, что республиканцы хотят "снова заковать их в цепи", а также "нагло лгал" о ноутбуке своего сына Хантера, утверждая, что опубликованные с него материалы были не подлинными."Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации", - утверждает Шерк. Как пишет обозреватель, администрация Байдена, "озлобленная" тем, что у американских граждан появилось желание "снова сделать Америку великой", руководствуется "собственной капризностью и раздражительностью"."Тот факт, что эта политика реально приносила свои целительные результаты, вызвала у политической клики апоплексический удар, и она начала безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения", - предупреждает автор.Нынешнее положение американцев он сравнивает с "кошмарным заточением", сопряженным с финансовой незащищенностью, стагфляцией, преступностью и узаконенной коррупцией. Вместе с тем "губительное для страны" пребывание Байдена в Белом доме пробудило многих людей, которые осознали, в каком пагубном состоянии находятся сегодня США, считает Шерк."Какой же страшный ущерб причинил Америке Джо Байден! Чтобы спасти этот тонущий корабль, пока он не пошел ко дну, нужно свистать всех наверх", - резюмирует обозреватель.Нарушение цепочек поставок после введения санкций из-за российской военной спецоперации на Украине привело к экономическим проблемам во многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания в стране к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220523/bayden-1790285525.html

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в мире, джо байден, сша, украина