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Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров - РИА Новости, 24.05.2022
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Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров - РИА Новости, 24.05.2022
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров
Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:51
2022-05-24T09:51
европа
сбербанк россии
втб
газпромбанк
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, с которым ознакомилось РИА Новости.При этом Сбербанк не в первый раз оказался крупнейшим не только в нашей стране, но и в Европе, возглавив верхнюю строчку этого рейтинга. На 17-м месте оказался поднявшийся за год на одну строчку ВТБ. Войти в тридцатку удалось и Газпромбанку: он расположился на 29-й строчке рейтинга, за год не изменив позиций.Альфа-банк занял 35-ю строчку рейтинга, сразу же за ним, на 36-м месте, оказался "Тинькофф банк", поднявшийся с 42-го места. На 43-й строке расположился "Русский стандарт", которому также удалось улучшить позиции по сравнению с прошлым опубликованным рейтингом. И, наконец, на 44-м месте расположился Промсвязьбанк.
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европа, сбербанк россии, втб, газпромбанк, в мире
09:51 24.05.2022
 
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров

Сбербанк возглавил рейтинг крупнейших европейских эквайеров

CC0 / AKuptsova / Банковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
CC0 / AKuptsova /
Банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
При этом Сбербанк не в первый раз оказался крупнейшим не только в нашей стране, но и в Европе, возглавив верхнюю строчку этого рейтинга. На 17-м месте оказался поднявшийся за год на одну строчку ВТБ. Войти в тридцатку удалось и Газпромбанку: он расположился на 29-й строчке рейтинга, за год не изменив позиций.
Альфа-банк занял 35-ю строчку рейтинга, сразу же за ним, на 36-м месте, оказался "Тинькофф банк", поднявшийся с 42-го места. На 43-й строке расположился "Русский стандарт", которому также удалось улучшить позиции по сравнению с прошлым опубликованным рейтингом. И, наконец, на 44-м месте расположился Промсвязьбанк.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 20:23
Сбербанк продал Okko, SberCloud, "Эвотор" и "Звук"
 
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