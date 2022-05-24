https://ria.ru/20220524/banki-1790311981.html
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров - РИА Новости, 24.05.2022
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров
Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:51
2022-05-24T09:51
2022-05-24T09:51
европа
сбербанк россии
втб
газпромбанк
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, с которым ознакомилось РИА Новости.При этом Сбербанк не в первый раз оказался крупнейшим не только в нашей стране, но и в Европе, возглавив верхнюю строчку этого рейтинга. На 17-м месте оказался поднявшийся за год на одну строчку ВТБ. Войти в тридцатку удалось и Газпромбанку: он расположился на 29-й строчке рейтинга, за год не изменив позиций.Альфа-банк занял 35-ю строчку рейтинга, сразу же за ним, на 36-м месте, оказался "Тинькофф банк", поднявшийся с 42-го места. На 43-й строке расположился "Русский стандарт", которому также удалось улучшить позиции по сравнению с прошлым опубликованным рейтингом. И, наконец, на 44-м месте расположился Промсвязьбанк.
https://ria.ru/20220519/sberbank-1789584931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сбербанк россии, втб, газпромбанк, в мире
Семь российских банков вошли в число крупнейших европейских эквайеров
Сбербанк возглавил рейтинг крупнейших европейских эквайеров