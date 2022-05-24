https://ria.ru/20220524/azovstal-1790315759.html

При обследовании территории завода "Азовсталь" пострадали четыре сапера

При обследовании территории завода "Азовсталь" пострадали четыре сапера - РИА Новости, 24.05.2022

При обследовании территории завода "Азовсталь" пострадали четыре сапера

Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:12

2022-05-24T10:12

2022-05-24T10:12

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донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов, сообщается во вторник на сайте ведомства."Двадцать третьего мая 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов произошел взрыв (взрывоопасного предмета) ВОП, в результате которого пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР", - сообщили в министерстве.Как отмечается, двое саперов в удовлетворительном состоянии доставлены в учреждение здравоохранения. Один сотрудник находится на амбулаторном лечении. Четвертый сапер прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.СК РФ ранее возбудило много уголовных дел и проводит расследования по преступлениям украинских войск против гражданского населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html

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Кадры разминирования освобожденного Мариуполя Народная милиция ДНР опубликовала видео разминирования освобожденного Мариуполя. Саперы применяют в том числе современный робототехнический комплекс "Уран-6". 2022-05-24T10:12 true PT0M25S

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Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)