https://ria.ru/20220524/avtomobili-1790411519.html

Замглавы МВД Польши заявил, что украинцы вывозят из ЕС подержанные машины

Замглавы МВД Польши заявил, что украинцы вывозят из ЕС подержанные машины - РИА Новости, 24.05.2022

Замглавы МВД Польши заявил, что украинцы вывозят из ЕС подержанные машины

Граждане Украины массово вывозят из Евросоюза подержанные автомобили, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:59

2022-05-24T14:59

2022-05-24T14:59

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Граждане Украины массово вывозят из Евросоюза подержанные автомобили, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер на пресс-конференции во вторник в Варшаве.С начала спецоперации России на Украине отменили налог на ввоз автомобилей в страну, а также на импорт товаров во избежание дефицита."С 10 мая больше людей выезжает на Украину, чем приезжает с Украины. Это является результатом, в том числе изменения законодательства (Украины – ред.). В настоящее время украинцы покупают автомобили без дополнительных пограничных оплат (налог на ввоз автомобилей – ред.)", - сказал Шефернакер."Так что, можно сказать, что на польско-украинской границе много бывших в употреблении автомобилей со всей Европы, что также увеличивает число выездов из Польши на Украину", - добавил он.По словам Шефернакера, Пограничная стража Польши фиксирует, что лишь "одна четверть людей, которые выезжают из Польши в течении суток, это те, кто убегал от" кризиса, "а сегодня возвращаются на Украину".

https://ria.ru/20220519/bezhentsy-1789506837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, польша, россия