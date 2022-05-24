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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/aviatsiya-1790319788.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска - РИА Новости, 24.05.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска
Российская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:30
2022-05-24T13:22
специальная военная операция на украине
краматорск
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
миг-29
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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Минобороны об уничтожении складов боеприпасов и украинского самолета МиГ-29
За сутки ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и техники, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады у Соледара, 6 складов боеприпасов у Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана в ДНР, в том числе крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке ▪️ авиацией поражены 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и техники и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" у Пилипчатино в ДНР, уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники ▪️ российской истребительной авиацией у Краматорска в ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29
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краматорск, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, миг-29, ситуация в днр и лнр
10:30 24.05.2022 (обновлено: 13:22 24.05.2022)
 
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска

Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29", - сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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