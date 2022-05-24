https://ria.ru/20220524/aviatsiya-1790319788.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска - РИА Новости, 24.05.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска
Российская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:30
2022-05-24T10:30
2022-05-24T13:22
специальная военная операция на украине
краматорск
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
миг-29
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790327927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fc68e47da136b54fe522e44b0e6e82e.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
краматорск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790327927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0906542a65506ecbe7c62171ac82f35.jpg
Минобороны об уничтожении складов боеприпасов и украинского самолета МиГ-29
За сутки ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и техники, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады у Соледара, 6 складов боеприпасов у Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана в ДНР, в том числе крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке
▪️ авиацией поражены 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и техники и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" у Пилипчатино в ДНР, уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники
▪️ российской истребительной авиацией у Краматорска в ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29
2022-05-24T10:30
true
PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, миг-29, ситуация в днр и лнр
10:30 24.05.2022 (обновлено: 13:22 24.05.2022)
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска
Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 около Краматорска