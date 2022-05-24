https://ria.ru/20220524/art-1790449497.html

Арт-дилера осудили на семь лет за мошенничество

Арт-дилера осудили на семь лет за мошенничество - РИА Новости, 24.05.2022

Арт-дилера осудили на семь лет за мошенничество

Арт-дилера Иниго Филбрика осудили на семь лет за мошенничество в размере более 86 миллионов долларов, сообщает Artnet. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:38

2022-05-24T18:38

2022-05-24T18:38

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Арт-дилера Иниго Филбрика осудили на семь лет за мошенничество в размере более 86 миллионов долларов, сообщает Artnet. Прокуроры назвали его действия подобными схеме Понци — построению пирамиды, а преступление — едва ли не самым масштабным в истории арт-рынка. Когда-то Филбрик был одним известным игроком в торговле современным искусством. В октябре 2019 года он бежал из США, потому что против него стали поступать гражданские иски. Утверждается, что дилер фальсифицировал контракты, подделывал подписи и придумывал фиктивных клиентов, чтобы провернуть свои уловки. "Ложь пронизывала почти все аспекты бизнеса обвиняемого", — заявили прокуроры. Они указали, что Филбрик тратил средства своих жертв на покупку арт-объектов, чтобы привлечь новых инвесторов, расплатиться с другими и поддерживать экстравагантный образ жизни.Точно не известно, сколько денег у него осталось. Несколько картин, прошедших через его руки, остаются предметом судебных разбирательств между многочисленными инвесторами и кредиторами. По словам прокуроров, многие из его жертв могут никогда не вернуть средства. Так что неясно удастся ли ему выплатить реституцию, на которую он согласился.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, живопись