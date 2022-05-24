https://ria.ru/20220524/armeniya-1790404809.html

Армянский активист заявил, что дело на него завели из-за поддержки России

Армянский активист заявил, что дело на него завели из-за поддержки России - РИА Новости, 24.05.2022

Армянский активист заявил, что дело на него завели из-за поддержки России

Армянский активист Мика Бадалян во вторник пришёл в апелляционный суд в Ереване по делу из-за поста в социальных сетях, он связывает дело с его участием в акции РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:43

2022-05-24T14:43

2022-05-24T14:57

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Армянский активист Мика Бадалян во вторник пришёл в апелляционный суд в Ереване по делу из-за поста в социальных сетях, он связывает дело с его участием в акции в поддержку России у посольства РФ.Дело против Бадаляна было открыто на следующий день после того, как активист пришёл к российскому посольству в Ереване воспрепятствовать проведению там акции в поддержку нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела). Тогда суд не стал арестовывать Бадаляна, но на днях, после подобной же акции у посольства России, куда активист также пришёл в качестве оппозиции "защитникам "Азова", прокурор подал апелляцию по делу и потребовал арестовать Бадаляна.По его словам, тогда его "показательно и жестко задержали", причём официально, заявил он, дело было открыто из-за поста в социальных сетях, не связанного с акцией. Тогда его не арестовали."Два дня назад был очередной русофобский митинг, который мы опять же удачно разогнали. И все как по нотам: через два дня меня опять вызывают в суд и пытаются наложить на меня арест", - добавил Бадалян. По словам активиста, его пытаются запугать, но его защитник уверен, что обвинение они "разнесут в пух и прах".

https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html

https://ria.ru/20220524/armeniya-1790302514.html

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения