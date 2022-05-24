https://ria.ru/20220524/armeniya-1790302514.html

Армянская оппозиция заявила об обысках в квартирах своих сторонников

Армянская оппозиция заявила об обысках в квартирах своих сторонников - РИА Новости, 24.05.2022

Армянская оппозиция заявила об обысках в квартирах своих сторонников

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила, что в квартирах оппозиционеров проводятся обыски. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:26

2022-05-24T08:26

2022-05-24T08:26

в мире

армения

дашнакцутюн

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила, что в квартирах оппозиционеров проводятся обыски.В частности, вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян написал в соцсетях, что в настоящий момент полиция проводит обыск в домах членов партии "Дашнакцутюн" в Тавушской, Котайкской и Гегаркуникской областях. По его словам, те, кто отдают и выполняют преступные приказы, понесут ответственность.Об обысках в регионах сообщили также представители других оппозиционных сил, в частности, Республиканской партии Армении и партии Отечество.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220524/erevan-1790299536.html

https://ria.ru/20220523/pashinyan-1790286253.html

армения

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, дашнакцутюн, нагорно-карабахская республика