https://ria.ru/20220524/arenda-1790374764.html

Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах

Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах - РИА Новости, 24.05.2022

Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах

Кабмин планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:53

экономика

правительство рф

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кабмин планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их представителями. Это следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина."Планируем скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", — сказал он на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.Он напомнил, что на рынке есть практика привязывать размер платежей к выручке магазина. По словам премьера, она приводит к "неприятным ситуациям", когда работа останавливается "по политическим соображениям", но арендаторы "не торопятся освобождать помещения".Многие крупные западные компании после начала российской военной операции на Украине объявили о приостановке работы или об уходе с рынка.

https://ria.ru/20220523/makdonalds-1790146836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, правительство рф, россия, михаил мишустин