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Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах - РИА Новости, 24.05.2022
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Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах
Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах - РИА Новости, 24.05.2022
Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах
Кабмин планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:53
экономика
правительство рф
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кабмин планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их представителями. Это следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина."Планируем скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", — сказал он на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.Он напомнил, что на рынке есть практика привязывать размер платежей к выручке магазина. По словам премьера, она приводит к "неприятным ситуациям", когда работа останавливается "по политическим соображениям", но арендаторы "не торопятся освобождать помещения".Многие крупные западные компании после начала российской военной операции на Украине объявили о приостановке работы или об уходе с рынка.
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экономика, правительство рф, россия, михаил мишустин
13:15 24.05.2022 (обновлено: 13:53 24.05.2022)
 
Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах

Правительство разрешит расторгнуть договоры аренды с магазинами ушедших из России компаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку
Вид на Москву-реку - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кабмин планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их представителями. Это следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина.
"Планируем скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", — сказал он на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Он напомнил, что на рынке есть практика привязывать размер платежей к выручке магазина. По словам премьера, она приводит к "неприятным ситуациям", когда работа останавливается "по политическим соображениям", но арендаторы "не торопятся освобождать помещения".
Многие крупные западные компании после начала российской военной операции на Украине объявили о приостановке работы или об уходе с рынка.
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