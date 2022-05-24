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Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину - РИА Новости, 24.05.2022
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Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину
Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину - РИА Новости, 24.05.2022
Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:12
2022-05-24T21:12
в мире
россия
федеральное бюро расследований сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину, пишет газета Wall Street Journal."Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину", - приводит газета слова Антонова.Газета отмечает, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.Как сообщает газета, Антонов также рассказал, как однажды некий мужчина поставил стул у входа в российское посольство, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему. По данным газеты, ФБР не прокомментировало этот инцидент, но заявило, что Россия якобы "давно представляла контрразведывательную угрозу для США" и ФБР "хочет говорить со всеми, кто может помочь минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность страны".
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в мире, россия, федеральное бюро расследований сша, анатолий антонов
21:12 24.05.2022
 
Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину

WSJ: посол в США Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину, пишет газета Wall Street Journal.
"Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину", - приводит газета слова Антонова.
Газета отмечает, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.
Как сообщает газета, Антонов также рассказал, как однажды некий мужчина поставил стул у входа в российское посольство, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему. По данным газеты, ФБР не прокомментировало этот инцидент, но заявило, что Россия якобы "давно представляла контрразведывательную угрозу для США" и ФБР "хочет говорить со всеми, кто может помочь минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность страны".
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
 
В миреРоссияФедеральное бюро расследований СШААнатолий Антонов
 
 
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