https://ria.ru/20220524/antonov-1790501693.html

Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину

Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину - РИА Новости, 24.05.2022

Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:12

2022-05-24T21:12

2022-05-24T21:12

в мире

россия

федеральное бюро расследований сша

анатолий антонов

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину, пишет газета Wall Street Journal."Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину", - приводит газета слова Антонова.Газета отмечает, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.Как сообщает газета, Антонов также рассказал, как однажды некий мужчина поставил стул у входа в российское посольство, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему. По данным газеты, ФБР не прокомментировало этот инцидент, но заявило, что Россия якобы "давно представляла контрразведывательную угрозу для США" и ФБР "хочет говорить со всеми, кто может помочь минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность страны".

https://ria.ru/20220516/ssha-1788780643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, федеральное бюро расследований сша, анатолий антонов