https://ria.ru/20220524/amerikantsy-1790514942.html

Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения

Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения - РИА Новости, 25.05.2022

Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения

Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-24T23:59

2022-05-24T23:59

2022-05-25T00:01

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Гарвардским университетом и исследовательской службой Harris.Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 56% американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере "становится хуже". Эта цифра, как отмечается, является рекордной за всю историю данного опроса. При этом еще в апреле лишь 48% респондентов выразили мнение, что их финансовое положение ухудшается.Наряду с этим примерно 20% опрошенных заявили, что уровень их благосостояния растет. Пессимистичный взгляд на перспективы финансового сектора США организаторы опроса связывают с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, стремительным ростом потребительских цен и риском надвигающейся рецессии."Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается, и это наиболее важная оценка настроения избирателей", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит газета Hill.При этом лишь 16% опрошенных сохраняют оптимистичный настрой и считают, что стране не грозит экономическая рецессия.В исследовании, которое проводилось с 18 по 19 мая, приняли участие 1963 американцев. Выборка репрезентативна. Опрос проходил в онлайн-режиме, данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790437334.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире