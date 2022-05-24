https://ria.ru/20220524/amerikantsy-1790514942.html
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения - РИА Новости, 25.05.2022
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения
Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-24T23:59
2022-05-24T23:59
2022-05-25T00:01
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c580b6dc7a6d15595ede7cf6a5692584.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Гарвардским университетом и исследовательской службой Harris.Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 56% американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере "становится хуже". Эта цифра, как отмечается, является рекордной за всю историю данного опроса. При этом еще в апреле лишь 48% респондентов выразили мнение, что их финансовое положение ухудшается.Наряду с этим примерно 20% опрошенных заявили, что уровень их благосостояния растет. Пессимистичный взгляд на перспективы финансового сектора США организаторы опроса связывают с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, стремительным ростом потребительских цен и риском надвигающейся рецессии."Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается, и это наиболее важная оценка настроения избирателей", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит газета Hill.При этом лишь 16% опрошенных сохраняют оптимистичный настрой и считают, что стране не грозит экономическая рецессия.В исследовании, которое проводилось с 18 по 19 мая, приняли участие 1963 американцев. Выборка репрезентативна. Опрос проходил в онлайн-режиме, данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790437334.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d8e67cf60255b51f2c2e27e8eb177e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
23:59 24.05.2022 (обновлено: 00:01 25.05.2022)
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения
Опрос: 56 процентов американцев считают, что их материальное положение ухудшается
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Гарвардским университетом и исследовательской службой Harris.
Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 56% американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере "становится хуже". Эта цифра, как отмечается, является рекордной за всю историю данного опроса. При этом еще в апреле лишь 48% респондентов выразили мнение, что их финансовое положение ухудшается.
Наряду с этим примерно 20% опрошенных заявили, что уровень их благосостояния растет. Пессимистичный взгляд на перспективы финансового сектора США
организаторы опроса связывают с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, стремительным ростом потребительских цен и риском надвигающейся рецессии.
"Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается, и это наиболее важная оценка настроения избирателей", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит газета Hill.
При этом лишь 16% опрошенных сохраняют оптимистичный настрой и считают, что стране не грозит экономическая рецессия.
В исследовании, которое проводилось с 18 по 19 мая, приняли участие 1963 американцев. Выборка репрезентативна. Опрос проходил в онлайн-режиме, данные о погрешности не приводятся.