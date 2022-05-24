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Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения - РИА Новости, 25.05.2022
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Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения - РИА Новости, 25.05.2022
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения
Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-24T23:59
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Гарвардским университетом и исследовательской службой Harris.Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 56% американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере "становится хуже". Эта цифра, как отмечается, является рекордной за всю историю данного опроса. При этом еще в апреле лишь 48% респондентов выразили мнение, что их финансовое положение ухудшается.Наряду с этим примерно 20% опрошенных заявили, что уровень их благосостояния растет. Пессимистичный взгляд на перспективы финансового сектора США организаторы опроса связывают с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, стремительным ростом потребительских цен и риском надвигающейся рецессии."Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается, и это наиболее важная оценка настроения избирателей", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит газета Hill.При этом лишь 16% опрошенных сохраняют оптимистичный настрой и считают, что стране не грозит экономическая рецессия.В исследовании, которое проводилось с 18 по 19 мая, приняли участие 1963 американцев. Выборка репрезентативна. Опрос проходил в онлайн-режиме, данные о погрешности не приводятся.
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сша, в мире
23:59 24.05.2022 (обновлено: 00:01 25.05.2022)
 
Больше половины американцев заявили об ухудшении материального положения

Опрос: 56 процентов американцев считают, что их материальное положение ухудшается

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Более половины граждан США считают, что их финансовое благосостояние ухудшается на фоне роста инфляции и усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Гарвардским университетом и исследовательской службой Harris.
Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 56% американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере "становится хуже". Эта цифра, как отмечается, является рекордной за всю историю данного опроса. При этом еще в апреле лишь 48% респондентов выразили мнение, что их финансовое положение ухудшается.
Наряду с этим примерно 20% опрошенных заявили, что уровень их благосостояния растет. Пессимистичный взгляд на перспективы финансового сектора США организаторы опроса связывают с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, стремительным ростом потребительских цен и риском надвигающейся рецессии.
"Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается, и это наиболее важная оценка настроения избирателей", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит газета Hill.
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При этом лишь 16% опрошенных сохраняют оптимистичный настрой и считают, что стране не грозит экономическая рецессия.
В исследовании, которое проводилось с 18 по 19 мая, приняли участие 1963 американцев. Выборка репрезентативна. Опрос проходил в онлайн-режиме, данные о погрешности не приводятся.
 
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