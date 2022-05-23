https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790225605.html

"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе

"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе - РИА Новости, 23.05.2022

"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за речи Владимира Зеленского на форуме в швейцарском Давосе. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:36

2022-05-23T17:36

2022-05-23T17:36

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за речи Владимира Зеленского на форуме в швейцарском Давосе.Среди прочего президент Украины заявил, что от этой встречи нет толка, если "сильных мира сего" не интересует, будет ли править миром "грубая сила". Кроме того, Зеленский призвал лидеров стран — участниц форума осудить действия Москвы.Многие пользователи возмутило, что украинский лидер оказывается в центре внимания на любом мероприятии, вместо того чтобы приступить к мирным переговорам."Этот парень стал слишком самодовольным после того, как получил миллиарды долларов помощи", — отметил Boneless kipper."Он в отчаянии, ведь ЕС агитирует его вести мирные переговоры, что он и должен был делать с самого начала!" — возмутился DebbieA11752465."Все, чего этот парень когда-либо хотел, — место за элитным столом, и теперь он получил весьма удобное. Украина после его показухи — самая популярная страна в мире. Пора бы сосредоточься на своем народе", — подчеркнул FightThePower8."Этот парень явно любит быть в центре внимания", — считает Elvis Pelvis31."Приятно видеть, что комментарии отражают истинное понимание этой шарады. Зеленский — марионетка, блеющая как раненая овца и пытающаяся защитить личные интересы, миллиарды и имущество. Он предал украинцев, а они пошли за ним в пропасть", — написал World Observer11."Он воображает себе, что они действительно заботятся об Украине", — выразил мнение Lord Devonshire."Одиннадцать процентов населения мира голодает, а он проповеди миллиардерам читает. Если они с этим справиться не могут, нужно перестать напрасно тратить время и начать поступать в интересах своего народа", — подытожили читатели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220523/zakhvat-1790194141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, москва, россия, евросоюз