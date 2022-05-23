Рейтинг@Mail.ru
"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790225605.html
"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе
"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе - РИА Новости, 23.05.2022
"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе
Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за речи Владимира Зеленского на форуме в швейцарском Давосе. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:36
2022-05-23T17:36
в мире
владимир путин
украина
москва
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790221039_0:120:2987:1800_1920x0_80_0_0_78c8ab4f02aecea619291f169d671856.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за речи Владимира Зеленского на форуме в швейцарском Давосе.Среди прочего президент Украины заявил, что от этой встречи нет толка, если "сильных мира сего" не интересует, будет ли править миром "грубая сила". Кроме того, Зеленский призвал лидеров стран — участниц форума осудить действия Москвы.Многие пользователи возмутило, что украинский лидер оказывается в центре внимания на любом мероприятии, вместо того чтобы приступить к мирным переговорам."Этот парень стал слишком самодовольным после того, как получил миллиарды долларов помощи", — отметил Boneless kipper."Он в отчаянии, ведь ЕС агитирует его вести мирные переговоры, что он и должен был делать с самого начала!" — возмутился DebbieA11752465."Все, чего этот парень когда-либо хотел, — место за элитным столом, и теперь он получил весьма удобное. Украина после его показухи — самая популярная страна в мире. Пора бы сосредоточься на своем народе", — подчеркнул FightThePower8."Этот парень явно любит быть в центре внимания", — считает Elvis Pelvis31."Приятно видеть, что комментарии отражают истинное понимание этой шарады. Зеленский — марионетка, блеющая как раненая овца и пытающаяся защитить личные интересы, миллиарды и имущество. Он предал украинцев, а они пошли за ним в пропасть", — написал World Observer11."Он воображает себе, что они действительно заботятся об Украине", — выразил мнение Lord Devonshire."Одиннадцать процентов населения мира голодает, а он проповеди миллиардерам читает. Если они с этим справиться не могут, нужно перестать напрасно тратить время и начать поступать в интересах своего народа", — подытожили читатели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220523/zakhvat-1790194141.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790155165.html
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790221039_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_45bc6ae3aaefabda3dc5299c4d41932d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, москва, россия, евросоюз
17:36 23.05.2022
 
"Блеет как раненая овца": британцев разозлила речь Зеленского в Давосе

Читатели Daily Mail упрекнули Зеленского в самодовольстве после его речи на форуме в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за речи Владимира Зеленского на форуме в швейцарском Давосе.
Среди прочего президент Украины заявил, что от этой встречи нет толка, если "сильных мира сего" не интересует, будет ли править миром "грубая сила". Кроме того, Зеленский призвал лидеров стран — участниц форума осудить действия Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:44
Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова
Многие пользователи возмутило, что украинский лидер оказывается в центре внимания на любом мероприятии, вместо того чтобы приступить к мирным переговорам.
"Этот парень стал слишком самодовольным после того, как получил миллиарды долларов помощи", — отметил Boneless kipper.
"Он в отчаянии, ведь ЕС агитирует его вести мирные переговоры, что он и должен был делать с самого начала!" — возмутился DebbieA11752465.
"Все, чего этот парень когда-либо хотел, — место за элитным столом, и теперь он получил весьма удобное. Украина после его показухи — самая популярная страна в мире. Пора бы сосредоточься на своем народе", — подчеркнул FightThePower8.
"Этот парень явно любит быть в центре внимания", — считает Elvis Pelvis31.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:46Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины
"Приятно видеть, что комментарии отражают истинное понимание этой шарады. Зеленский — марионетка, блеющая как раненая овца и пытающаяся защитить личные интересы, миллиарды и имущество. Он предал украинцев, а они пошли за ним в пропасть", — написал World Observer11.
"Он воображает себе, что они действительно заботятся об Украине", — выразил мнение Lord Devonshire.
"Одиннадцать процентов населения мира голодает, а он проповеди миллиардерам читает. Если они с этим справиться не могут, нужно перестать напрасно тратить время и начать поступать в интересах своего народа", — подытожили читатели.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00
Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно
 
В миреВладимир ПутинУкраинаМоскваРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала