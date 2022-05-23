https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790170369.html

Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией

Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией - РИА Новости, 23.05.2022

Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией

Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:38

2022-05-23T14:38

2022-05-23T14:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет разочарование, заявил в понедельник постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."Зеленский, конечно, известный артист... Говорит он примерно одно и то же, что Украина побеждает. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса - это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24"."Естественно, эту позицию всячески "подогревают" его западные спонсоры, которые - даже те, кто не говорит, что Украина должна победить - все говорят, что Россия должна проиграть. Очевидно их ждет разочарование", - отметил Чижов.Он подчеркнул, что двойственность позиции по урегулированию вокруг Украины явно обусловлена "абсолютным незнанием ситуации "на земле".

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

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Варвара Скокшина

россия, украина