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Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790170369.html
Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией
Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией - РИА Новости, 23.05.2022
Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией
Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:38
2022-05-23T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет разочарование, заявил в понедельник постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."Зеленский, конечно, известный артист... Говорит он примерно одно и то же, что Украина побеждает. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса - это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24"."Естественно, эту позицию всячески "подогревают" его западные спонсоры, которые - даже те, кто не говорит, что Украина должна победить - все говорят, что Россия должна проиграть. Очевидно их ждет разочарование", - отметил Чижов.Он подчеркнул, что двойственность позиции по урегулированию вокруг Украины явно обусловлена "абсолютным незнанием ситуации "на земле".
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россия, украина
14:38 23.05.2022 (обновлено: 14:53 23.05.2022)
 
Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией

Чижов: слова Зеленского об урегулировании с Россией говорят о незнании ситуации "на земле"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет разочарование, заявил в понедельник постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Зеленский, конечно, известный артист... Говорит он примерно одно и то же, что Украина побеждает. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса - это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Естественно, эту позицию всячески "подогревают" его западные спонсоры, которые - даже те, кто не говорит, что Украина должна победить - все говорят, что Россия должна проиграть. Очевидно их ждет разочарование", - отметил Чижов.
Он подчеркнул, что двойственность позиции по урегулированию вокруг Украины явно обусловлена "абсолютным незнанием ситуации "на земле".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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