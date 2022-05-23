14:38 23.05.2022 (обновлено: 14:53 23.05.2022)
Чижов отметил двойственность позиции Зеленского по урегулированию с Россией
Чижов: слова Зеленского об урегулировании с Россией говорят о незнании ситуации "на земле"
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двойственность позиции Владимира Зеленского по урегулированию с Россией явно "подогревается" Западом, но в прогнозах о возможном поражении Москвы их ждет разочарование, заявил в понедельник постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Зеленский, конечно, известный артист... Говорит он примерно одно и то же, что Украина побеждает. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса - это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Естественно, эту позицию всячески "подогревают" его западные спонсоры, которые - даже те, кто не говорит, что Украина должна победить - все говорят, что Россия должна проиграть. Очевидно их ждет разочарование", - отметил Чижов.
Он подчеркнул, что двойственность позиции по урегулированию вокруг Украины явно обусловлена "абсолютным незнанием ситуации "на земле".