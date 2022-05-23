https://ria.ru/20220523/zarazheniya-1790280116.html

Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян

Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T22:23

2022-05-23T22:23

2022-05-23T22:30

в мире

австрия

бельгия

франция

евросоюз

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в девяти государствах. Об этом говорится в сообщении центра."К сожалению, в пресс-релизе по экспресс-оценке риска по обезьяньей оспе была допущена ошибка. В нем говорится, что 85 случаев были зарегистрированы в восьми странах, тогда как правильное число должно быть 67 случаев в девяти странах", - уточняется в новом релизе.Речь идёт о случаях, зафиксированных с 15 по 23 мая в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В уточнённом релизе в этот список была добавлена Австрия.ECDC - это агентство ЕС, целью которого является укрепление защиты Европы от инфекционных заболеваний, отмечается на его сайте.

австрия

бельгия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, бельгия, франция, евросоюз, оспа обезьян