Рейтинг@Mail.ru
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/zarazheniya-1790280116.html
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:23
2022-05-23T22:30
в мире
австрия
бельгия
франция
евросоюз
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в девяти государствах. Об этом говорится в сообщении центра."К сожалению, в пресс-релизе по экспресс-оценке риска по обезьяньей оспе была допущена ошибка. В нем говорится, что 85 случаев были зарегистрированы в восьми странах, тогда как правильное число должно быть 67 случаев в девяти странах", - уточняется в новом релизе.Речь идёт о случаях, зафиксированных с 15 по 23 мая в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В уточнённом релизе в этот список была добавлена Австрия.ECDC - это агентство ЕС, целью которого является укрепление защиты Европы от инфекционных заболеваний, отмечается на его сайте.
австрия
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, бельгия, франция, евросоюз, оспа обезьян
22:23 23.05.2022 (обновлено: 22:30 23.05.2022)
 
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян

Центр ЕС по заболеваниям скорректировал число случаев оспы обезьян в Евросоюзе до 67 с 85

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в девяти государствах. Об этом говорится в сообщении центра.
"К сожалению, в пресс-релизе по экспресс-оценке риска по обезьяньей оспе была допущена ошибка. В нем говорится, что 85 случаев были зарегистрированы в восьми странах, тогда как правильное число должно быть 67 случаев в девяти странах", - уточняется в новом релизе.
Речь идёт о случаях, зафиксированных с 15 по 23 мая в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В уточнённом релизе в этот список была добавлена Австрия.
ECDC - это агентство ЕС, целью которого является укрепление защиты Европы от инфекционных заболеваний, отмечается на его сайте.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
В миреАвстрияБельгияФранцияЕвросоюзОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала