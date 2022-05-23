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Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:23
2022-05-23T22:23
2022-05-23T22:30
в мире
австрия
бельгия
франция
евросоюз
оспа обезьян
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в девяти государствах. Об этом говорится в сообщении центра."К сожалению, в пресс-релизе по экспресс-оценке риска по обезьяньей оспе была допущена ошибка. В нем говорится, что 85 случаев были зарегистрированы в восьми странах, тогда как правильное число должно быть 67 случаев в девяти странах", - уточняется в новом релизе.Речь идёт о случаях, зафиксированных с 15 по 23 мая в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В уточнённом релизе в этот список была добавлена Австрия.ECDC - это агентство ЕС, целью которого является укрепление защиты Европы от инфекционных заболеваний, отмечается на его сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, бельгия, франция, евросоюз, оспа обезьян
22:23 23.05.2022 (обновлено: 22:30 23.05.2022)
Центр ЕС по заболеваниям уточнил число случаев заражения оспой обезьян
Центр ЕС по заболеваниям скорректировал число случаев оспы обезьян в Евросоюзе до 67 с 85