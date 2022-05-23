Госдума рассмотрит законопроект о "Большой перемене" 7 июня
Госдума рассмотрит законопроект о "Большой перемене" в первом чтении 7 июня
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена" могут рассмотреть в Госдуме в первом чтении 7 июня, следует из решения комитета по молодежной политике, размещенного в электронной думской базе.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - 07 июня 2022 года", - указано в решении комитета.
Данную информацию подтвердил РИА Новости глава профильного комитета палаты Артем Метелев.
Ранее депутаты Госдумы внесли в палату межфракционный законопроект об образовании российского движения детей и молодежи "Большая перемена".
В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.