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В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ

В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ - РИА Новости, 23.05.2022

В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:02

2022-05-23T12:02

2022-05-23T12:02

павел крашенинников

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ."По первой таблице поддерживаем поправки... Будем на этой неделе (рассматривать ред.) во втором чтении", - отметил глава комитета Павел Крашенинников.Как добавил во время заседания первый замглавы комитета Даниил Бессарабов, согласно поступившей поправке к проектам, предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, принятых не после 16 марта, как было указано в тексте проекта к первому чтению, а после 15 марта.

https://ria.ru/20220521/zakon-1789923215.html

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павел крашенинников, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф