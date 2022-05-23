https://ria.ru/20220523/zakonoproekt-1790120667.html
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:02
2022-05-23T12:02
2022-05-23T12:02
павел крашенинников
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6339634b5167b47da1a7c837fc2c8585.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ."По первой таблице поддерживаем поправки... Будем на этой неделе (рассматривать ред.) во втором чтении", - отметил глава комитета Павел Крашенинников.Как добавил во время заседания первый замглавы комитета Даниил Бессарабов, согласно поступившей поправке к проектам, предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, принятых не после 16 марта, как было указано в тексте проекта к первому чтению, а после 15 марта.
https://ria.ru/20220521/zakon-1789923215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f6f7d1215e5a2da43b8fdc16c359f220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ
Комитет Госдумы поддержал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ в России