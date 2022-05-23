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В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ - РИА Новости, 23.05.2022
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В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:02
2022-05-23T12:02
павел крашенинников
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ."По первой таблице поддерживаем поправки... Будем на этой неделе (рассматривать ред.) во втором чтении", - отметил глава комитета Павел Крашенинников.Как добавил во время заседания первый замглавы комитета Даниил Бессарабов, согласно поступившей поправке к проектам, предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, принятых не после 16 марта, как было указано в тексте проекта к первому чтению, а после 15 марта.
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павел крашенинников, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф
12:02 23.05.2022
 
В Госдуме поддержали законопроект о неисполнении требований ЕСПЧ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы
Холл в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Холл в здании Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о неисполнении требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ.
"По первой таблице поддерживаем поправки... Будем на этой неделе (рассматривать ред.) во втором чтении", - отметил глава комитета Павел Крашенинников.
Как добавил во время заседания первый замглавы комитета Даниил Бессарабов, согласно поступившей поправке к проектам, предлагается отказаться от исполнения решений ЕСПЧ, принятых не после 16 марта, как было указано в тексте проекта к первому чтению, а после 15 марта.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Павел КрашенинниковЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФ
 
 
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