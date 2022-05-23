https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html

Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида

Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида - РИА Новости, 23.05.2022

Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида

Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:32

2022-05-23T08:32

2022-05-23T10:57

в мире

япония

сша

нарухито

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида."В этих условиях, когда растет напряженность в области безопасности региона, мы с президентом (США Джо) Байденом вновь подтвердили необходимость укрепления (возможностей) сдерживания и реагирования японо-американского союза. С моей стороны я выразил решение кардинального укрепления обороноспособности Японии, в качестве опоры этого - увеличения на значительную сумму оборонных расходов. Президент Байден поддержал это решение", - сказал Кисида на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита с президентом США."Сегодня мы провели обсуждения того, как мы можем продолжать еще больше укреплять наше взаимодействие в военной сфере. Мы продолжаем быть полностью приверженными защите Японии и приветствуем возможность совместной работы в свете все более усугубляющейся ситуации с безопасностью. Я приветствую решимость премьер-министра по укреплению японской обороноспособности", - подчеркнул президент США.Байден подчеркнул, что "сильная Япония и сильный японо-американский альянс – сила к добру в регионе".Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.

https://ria.ru/20220523/bayden-1790076081.html

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790072879.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, нарухито