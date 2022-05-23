08:32 23.05.2022 (обновлено: 10:57 23.05.2022)
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
Президент Байден оценил решение Японии увеличить расходы на оборону
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида.
"В этих условиях, когда растет напряженность в области безопасности региона, мы с президентом (США Джо) Байденом вновь подтвердили необходимость укрепления (возможностей) сдерживания и реагирования японо-американского союза. С моей стороны я выразил решение кардинального укрепления обороноспособности Японии, в качестве опоры этого - увеличения на значительную сумму оборонных расходов. Президент Байден поддержал это решение", - сказал Кисида на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита с президентом США.
"Сегодня мы провели обсуждения того, как мы можем продолжать еще больше укреплять наше взаимодействие в военной сфере. Мы продолжаем быть полностью приверженными защите Японии и приветствуем возможность совместной работы в свете все более усугубляющейся ситуации с безопасностью. Я приветствую решимость премьер-министра по укреплению японской обороноспособности", - подчеркнул президент США.
Байден подчеркнул, что "сильная Япония и сильный японо-американский альянс – сила к добру в регионе".
Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.