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Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида - РИА Новости, 23.05.2022
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Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида - РИА Новости, 23.05.2022
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:32
2022-05-23T10:57
в мире
япония
сша
нарухито
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида."В этих условиях, когда растет напряженность в области безопасности региона, мы с президентом (США Джо) Байденом вновь подтвердили необходимость укрепления (возможностей) сдерживания и реагирования японо-американского союза. С моей стороны я выразил решение кардинального укрепления обороноспособности Японии, в качестве опоры этого - увеличения на значительную сумму оборонных расходов. Президент Байден поддержал это решение", - сказал Кисида на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита с президентом США."Сегодня мы провели обсуждения того, как мы можем продолжать еще больше укреплять наше взаимодействие в военной сфере. Мы продолжаем быть полностью приверженными защите Японии и приветствуем возможность совместной работы в свете все более усугубляющейся ситуации с безопасностью. Я приветствую решимость премьер-министра по укреплению японской обороноспособности", - подчеркнул президент США.Байден подчеркнул, что "сильная Япония и сильный японо-американский альянс – сила к добру в регионе".Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
https://ria.ru/20220523/bayden-1790076081.html
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в мире, япония, сша, нарухито
08:32 23.05.2022 (обновлено: 10:57 23.05.2022)
 
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида

Президент Байден оценил решение Японии увеличить расходы на оборону

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония намерена увеличить оборонные расходы на "значительную сумму", заявил премьер-министр Фумио Кисида.
"В этих условиях, когда растет напряженность в области безопасности региона, мы с президентом (США Джо) Байденом вновь подтвердили необходимость укрепления (возможностей) сдерживания и реагирования японо-американского союза. С моей стороны я выразил решение кардинального укрепления обороноспособности Японии, в качестве опоры этого - увеличения на значительную сумму оборонных расходов. Президент Байден поддержал это решение", - сказал Кисида на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита с президентом США.
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"Сегодня мы провели обсуждения того, как мы можем продолжать еще больше укреплять наше взаимодействие в военной сфере. Мы продолжаем быть полностью приверженными защите Японии и приветствуем возможность совместной работы в свете все более усугубляющейся ситуации с безопасностью. Я приветствую решимость премьер-министра по укреплению японской обороноспособности", - подчеркнул президент США.
Байден подчеркнул, что "сильная Япония и сильный японо-американский альянс – сила к добру в регионе".
Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
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В миреЯпонияСШАНарухито
 
 
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