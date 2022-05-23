https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html

Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире - РИА Новости, 23.05.2022

Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", об этом в приветственном слове перед... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T06:15

2022-05-23T06:15

2022-05-23T06:15

в мире

япония

сша

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", об этом в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в расширенном составе сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.Встрече с участием делегаций предшествовала личная беседа двух лидеров, на которой присутствовали только переводчики.Как ожидается, в ходе двусторонней встречи лидеры обсудят вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран выступят за расширение сотрудничества в таких областях как высокие технологии, освоение космоса, работа над новым поколением полупроводников.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789890039.html

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, сша