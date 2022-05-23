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Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире - РИА Новости, 23.05.2022
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Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире
Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире - РИА Новости, 23.05.2022
Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире
Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", об этом в приветственном слове перед... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T06:15
2022-05-23T06:15
в мире
япония
сша
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", об этом в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в расширенном составе сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.Встрече с участием делегаций предшествовала личная беседа двух лидеров, на которой присутствовали только переводчики.Как ожидается, в ходе двусторонней встречи лидеры обсудят вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран выступят за расширение сотрудничества в таких областях как высокие технологии, освоение космоса, работа над новым поколением полупроводников.
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в мире, япония, сша
06:15 23.05.2022
 
Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", об этом в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в расширенном составе сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Рад приветствовать президента Байдена с его первым визитом в Японию в этом качестве. Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона... Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона (принципа) свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В этой связи я надеюсь, что визит президента Байдена в Японию и двусторонний японо-американский саммит будет значимым", - сказал Кисида.
Встрече с участием делегаций предшествовала личная беседа двух лидеров, на которой присутствовали только переводчики.
Как ожидается, в ходе двусторонней встречи лидеры обсудят вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.
Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран выступят за расширение сотрудничества в таких областях как высокие технологии, освоение космоса, работа над новым поколением полупроводников.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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