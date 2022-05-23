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Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения - РИА Новости, 23.05.2022
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Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения
Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения - РИА Новости, 23.05.2022
Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения
Суд на Украине разрешил арест экс-президента Украины Виктора Януковича за подписание в 2010 году "харьковских соглашений" по пребыванию Черноморского флота РФ в РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:50
2022-05-23T16:50
в мире
украина
киев
виктор янукович
харьков
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд на Украине разрешил арест экс-президента Украины Виктора Януковича за подписание в 2010 году "харьковских соглашений" по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму, его подозревают в госизмене, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины."Печерский районный суд Киева 23 мая избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В офисе прокурора фамилию экс-президента не называют, но подписывал соглашения Виктор Янукович.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
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в мире, украина, киев, виктор янукович, харьков, россия
16:50 23.05.2022
 
Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения

Суд Киева разрешил арест Януковича за подписание Харьковских соглашений 2010 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд на Украине разрешил арест экс-президента Украины Виктора Януковича за подписание в 2010 году "харьковских соглашений" по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму, его подозревают в госизмене, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
"Печерский районный суд Киева 23 мая избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В офисе прокурора фамилию экс-президента не называют, но подписывал соглашения Виктор Янукович.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
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В миреУкраинаКиевВиктор ЯнуковичХарьковРоссия
 
 
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