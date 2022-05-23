https://ria.ru/20220523/xiaomi-1790219526.html

Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica

Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica - РИА Новости, 23.05.2022

Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica

Компания Xiaomi намерена создать новое поколение флагманского смартфона. В создании камеры для него китайскому техногиганту поможет фирма Leica, рассказал... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:14

2022-05-23T17:14

2022-05-23T17:14

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена создать новое поколение флагманского смартфона. В создании камеры для него китайскому техногиганту поможет фирма Leica, рассказал генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.Топ-менеджер Xiaomi заявил, что всего несколько лет назад фотографии со смартфона при слабом освещении были некачественными и смазанными. Теперь же произошло значительное улучшение снимков в ночное время.В компании намерены совершить следующий шаг — дескать, современные смартфоны не передают истинную суть ночи, а просто освещают сцену при слабом освещении. Leica поможет сделать такие сцены реалистичнееПервый совместный продукт, использующий преимущества совместной разработки Xiaomi и Leica, будет выпущен где-то в июле 2022 года. Речь идет об очередном флагманском устройстве, других подробностей о нем нет.

https://ria.ru/20220409/xiaomi-1782350534.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc