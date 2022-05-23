Рейтинг@Mail.ru
Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220523/xiaomi-1790219526.html
Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica
Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica - РИА Новости, 23.05.2022
Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica
Компания Xiaomi намерена создать новое поколение флагманского смартфона. В создании камеры для него китайскому техногиганту поможет фирма Leica, рассказал... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:14
2022-05-23T17:14
наука
технологии
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787908984_0:55:3238:1876_1920x0_80_0_0_5cfcbdb633f98c2b6eb018db72af010e.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена создать новое поколение флагманского смартфона. В создании камеры для него китайскому техногиганту поможет фирма Leica, рассказал генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.Топ-менеджер Xiaomi заявил, что всего несколько лет назад фотографии со смартфона при слабом освещении были некачественными и смазанными. Теперь же произошло значительное улучшение снимков в ночное время.В компании намерены совершить следующий шаг — дескать, современные смартфоны не передают истинную суть ночи, а просто освещают сцену при слабом освещении. Leica поможет сделать такие сцены реалистичнееПервый совместный продукт, использующий преимущества совместной разработки Xiaomi и Leica, будет выпущен где-то в июле 2022 года. Речь идет об очередном флагманском устройстве, других подробностей о нем нет.
https://ria.ru/20220409/xiaomi-1782350534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787908984_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_597fe5361e74f2eb6b9c9ae809bbce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, xiaomi inc
17:14 23.05.2022
 

Xiaomi создаст смартфон с суперкамерой Leica

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПродажа смартфонов Xiaomi
Продажа смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена создать новое поколение флагманского смартфона. В создании камеры для него китайскому техногиганту поможет фирма Leica, рассказал генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.
Топ-менеджер Xiaomi заявил, что всего несколько лет назад фотографии со смартфона при слабом освещении были некачественными и смазанными. Теперь же произошло значительное улучшение снимков в ночное время.
В компании намерены совершить следующий шаг — дескать, современные смартфоны не передают истинную суть ночи, а просто освещают сцену при слабом освещении. Leica поможет сделать такие сцены реалистичнее
Первый совместный продукт, использующий преимущества совместной разработки Xiaomi и Leica, будет выпущен где-то в июле 2022 года. Речь идет об очередном флагманском устройстве, других подробностей о нем нет.
Xiaomi Redmi Note 11 - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 08:00Наука
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 11: антикризисное китайское предложение
 
НаукаТехнологииXiaomi Inc
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала