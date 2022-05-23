https://ria.ru/20220523/wildberries-1790264992.html

Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара

Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара - РИА Новости, 23.05.2022

Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара

Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:41

2022-05-23T20:41

2022-05-23T22:07

технологии

wildberries

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во "ВКонтакте".В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон "О защите прав потребителей", согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90% товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.Операторы службы поддержке дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.

https://ria.ru/20220520/biznes-1789673069.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

технологии, wildberries