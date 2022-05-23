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Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара - РИА Новости, 23.05.2022
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Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара - РИА Новости, 23.05.2022
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара
Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:41
2022-05-23T22:07
технологии
wildberries
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во "ВКонтакте".В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон "О защите прав потребителей", согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90% товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.Операторы службы поддержке дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.
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технологии, wildberries
20:41 23.05.2022 (обновлено: 22:07 23.05.2022)
 
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара

Маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска с названием интернет-магазина Wildberries
Вывеска с названием интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска с названием интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во "ВКонтакте".
В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон "О защите прав потребителей", согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.
При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.
В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.
Курьеры службы доставки еды Delivery Club - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90% товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.
Операторы службы поддержке дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.
 
ТехнологииWildberries
 
 
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