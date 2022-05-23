https://ria.ru/20220523/wildberries-1790264992.html
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара - РИА Новости, 23.05.2022
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара
Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:41
2022-05-23T20:41
2022-05-23T22:07
технологии
wildberries
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во "ВКонтакте".В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон "О защите прав потребителей", согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90% товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.Операторы службы поддержке дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.
https://ria.ru/20220520/biznes-1789673069.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, wildberries
20:41 23.05.2022 (обновлено: 22:07 23.05.2022)
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара
Маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во "ВКонтакте".
В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон "О защите прав потребителей", согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.
При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.
В свою очередь в Wildberries
заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.
Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90% товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.
Операторы службы поддержке дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.