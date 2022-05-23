https://ria.ru/20220523/vyruchka-1790238096.html

Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов

Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов - РИА Новости, 24.05.2022

Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов

Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-23T18:20

2022-05-23T18:20

2022-05-24T01:45

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России."Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом № 79, с 80 процентов до 50 процентов", — утверждается в сообщении.Как поясняет ведомство, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением необходимого уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке. Тем временем рубль спокойно отреагировал на решение правительства. Курс доллара расчетами "на завтра" к 18:21 мск опускался до 57,73 рубля, а евро снижался до 59,8 рубля.Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.При этом ЦБ в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с трех дней.

https://ria.ru/20220519/rubl-1789425227.html

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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)