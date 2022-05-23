18:20 23.05.2022 (обновлено: 01:45 24.05.2022)
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов
Минфин снизил требование по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом № 79, с 80 процентов до 50 процентов", — утверждается в сообщении.
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Как поясняет ведомство, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением необходимого уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.
Тем временем рубль спокойно отреагировал на решение правительства. Курс доллара расчетами "на завтра" к 18:21 мск опускался до 57,73 рубля, а евро снижался до 59,8 рубля.
Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
При этом ЦБ в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с трех дней.