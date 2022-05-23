Рейтинг@Mail.ru
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vyruchka-1790238096.html
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов - РИА Новости, 24.05.2022
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов
Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T18:20
2022-05-24T01:45
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_b1619c305ba4fa3982af23ae1318b580.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России."Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом № 79, с 80 процентов до 50 процентов", — утверждается в сообщении.Как поясняет ведомство, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением необходимого уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке. Тем временем рубль спокойно отреагировал на решение правительства. Курс доллара расчетами "на завтра" к 18:21 мск опускался до 57,73 рубля, а евро снижался до 59,8 рубля.Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.При этом ЦБ в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с трех дней.
https://ria.ru/20220519/rubl-1789425227.html
https://ria.ru/20220509/kurs-1787576467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b50518775ce0debd49f53f591a1c8a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:20 23.05.2022 (обновлено: 01:45 24.05.2022)
 
Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов

Минфин снизил требование по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом № 79, с 80 процентов до 50 процентов", — утверждается в сообщении.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:20
Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным
Как поясняет ведомство, это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением необходимого уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.
Тем временем рубль спокойно отреагировал на решение правительства. Курс доллара расчетами "на завтра" к 18:21 мск опускался до 57,73 рубля, а евро снижался до 59,8 рубля.
Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
При этом ЦБ в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с трех дней.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 02:14Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала