https://ria.ru/20220523/vtb-1790226166.html

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха - РИА Новости, 23.05.2022

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:37

2022-05-23T17:37

2022-05-23T17:37

втб

россия

отдых

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, сообщила пресс-служба ВТБ.Родители потратили на покупку им путевок по программе Ростуризма свыше 1 миллиарда рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 34 тысячи рублей. В рамках программы государство уже вернуло клиентам на карту "Мир" почти половину этой суммы в виде кешбэка – 435 миллиардов рублей."Мы видим существенный рост интереса россиян к программе поддержке внутреннего туризма. За полтора месяца наши клиенты приобрели на 20% больше путевок, чем за все время ее действия в прошлом году. А количество клиентов, которые воспользовались кешбэком от государства, за шесть недель в 1,5 раза превысило результаты четырех месяцев 2021 года. В этом году мы решили дополнительно поддержать семьи с детьми и не только начисляем 2 тысяч рублей тем, кто начал получать детские выплаты на карту "Мир" ВТБ, но и бесплатно застрахуем детей на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы оплачена через наш банк", - сообщил начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.Он добавил, что банк оформит бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере для клиентов, оплативших путевку в рамках госпрограммы с помощью ВТБ.Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тысяч рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир".

https://realty.ria.ru/20220520/ipoteka-1789649014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, отдых