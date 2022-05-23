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ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха - РИА Новости, 23.05.2022
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ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха
ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха - РИА Новости, 23.05.2022
ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха
ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:37
2022-05-23T17:37
втб
россия
отдых
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, сообщила пресс-служба ВТБ.Родители потратили на покупку им путевок по программе Ростуризма свыше 1 миллиарда рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 34 тысячи рублей. В рамках программы государство уже вернуло клиентам на карту "Мир" почти половину этой суммы в виде кешбэка – 435 миллиардов рублей."Мы видим существенный рост интереса россиян к программе поддержке внутреннего туризма. За полтора месяца наши клиенты приобрели на 20% больше путевок, чем за все время ее действия в прошлом году. А количество клиентов, которые воспользовались кешбэком от государства, за шесть недель в 1,5 раза превысило результаты четырех месяцев 2021 года. В этом году мы решили дополнительно поддержать семьи с детьми и не только начисляем 2 тысяч рублей тем, кто начал получать детские выплаты на карту "Мир" ВТБ, но и бесплатно застрахуем детей на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы оплачена через наш банк", - сообщил начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.Он добавил, что банк оформит бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере для клиентов, оплативших путевку в рамках госпрограммы с помощью ВТБ.Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тысяч рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир".
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втб, россия, отдых
17:37 23.05.2022
 

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, сообщила пресс-служба ВТБ.
Родители потратили на покупку им путевок по программе Ростуризма свыше 1 миллиарда рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 34 тысячи рублей. В рамках программы государство уже вернуло клиентам на карту "Мир" почти половину этой суммы в виде кешбэка – 435 миллиардов рублей.
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"Мы видим существенный рост интереса россиян к программе поддержке внутреннего туризма. За полтора месяца наши клиенты приобрели на 20% больше путевок, чем за все время ее действия в прошлом году. А количество клиентов, которые воспользовались кешбэком от государства, за шесть недель в 1,5 раза превысило результаты четырех месяцев 2021 года. В этом году мы решили дополнительно поддержать семьи с детьми и не только начисляем 2 тысяч рублей тем, кто начал получать детские выплаты на карту "Мир" ВТБ, но и бесплатно застрахуем детей на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы оплачена через наш банк", - сообщил начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.
Он добавил, что банк оформит бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере для клиентов, оплативших путевку в рамках госпрограммы с помощью ВТБ.
Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тысяч рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир".
 
ВТБРоссияОтдых
 
 
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