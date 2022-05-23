Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин
© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-экспортерами
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С начала 2022 года женщины-экспортеры стали вдвое чаще обращаться за услугами на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами.
Цифровая платформа "Мой экспорт", разработанная для отечественных компаний-экспортеров или тех, кто только планируют, предоставила новые возможности для развития женского бизнеса.
Рост числа пользователей-женщин доказывает, что цифровые инструменты, позволяющие компаниям выходить на экспорт без бумажной волокиты, стирают гендерный фильтр.
"С начала 2022 года женщины-экспортеры стали вдвое чаще обращаться за услугами на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами.
Цифровая платформа "Мой экспорт", разработанная для отечественных компаний-экспортеров или тех, кто только планируют, предоставила новые возможности для развития женского бизнеса.
Рост числа пользователей-женщин доказывает, что цифровые инструменты, позволяющие компаниям выходить на экспорт без бумажной волокиты, стирают гендерный фильтр.