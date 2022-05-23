Рейтинг@Mail.ru
Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vostrebovannost-1790207041.html
Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин
Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин - РИА Новости, 23.05.2022
Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин
Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала 2022 года... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:29
2022-05-23T16:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
экономика
технологии
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790199864_0:21:3199:1820_1920x0_80_0_0_e4e2bd9a563cb21e66b5c3f17fbf0280.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала 2022 года женщины-экспортеры стали вдвое чаще обращаться за услугами на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами.Цифровая платформа "Мой экспорт", разработанная для отечественных компаний-экспортеров или тех, кто только планируют, предоставила новые возможности для развития женского бизнеса.Рост числа пользователей-женщин доказывает, что цифровые инструменты, позволяющие компаниям выходить на экспорт без бумажной волокиты, стирают гендерный фильтр.
https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790199864_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_06dad0e3afb3168bd61be5274adbbe59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, технологии, валентина матвиенко
16:29 23.05.2022
 

Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин

© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-экспортерами
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"С начала 2022 года женщины-экспортеры стали вдвое чаще обращаться за услугами на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами.

Цифровая платформа "Мой экспорт", разработанная для отечественных компаний-экспортеров или тех, кто только планируют, предоставила новые возможности для развития женского бизнеса.

Рост числа пользователей-женщин доказывает, что цифровые инструменты, позволяющие компаниям выходить на экспорт без бумажной волокиты, стирают гендерный фильтр.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:41
РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаЭкономикаТехнологииВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала