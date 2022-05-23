https://ria.ru/20220523/vostrebovannost-1790207041.html

Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин

Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин - РИА Новости, 23.05.2022

Востребованность услуг платформы "Мой экспорт" повысилась среди женщин

Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала 2022 года... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:29

2022-05-23T16:29

2022-05-23T16:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

экономика

технологии

валентина матвиенко

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спрос на услуги цифровой платформы "Мой экспорт" от женщин-экспортеров вырос вдвое, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала 2022 года женщины-экспортеры стали вдвое чаще обращаться за услугами на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами.Цифровая платформа "Мой экспорт", разработанная для отечественных компаний-экспортеров или тех, кто только планируют, предоставила новые возможности для развития женского бизнеса.Рост числа пользователей-женщин доказывает, что цифровые инструменты, позволяющие компаниям выходить на экспорт без бумажной волокиты, стирают гендерный фильтр.

https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, технологии, валентина матвиенко