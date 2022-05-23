https://ria.ru/20220523/vooruzheniya-1790137816.html

В ФРГ опровергли заявления о намеренной задержке поставок вооружения Киеву

В ФРГ опровергли заявления о намеренной задержке поставок вооружения Киеву - РИА Новости, 23.05.2022

В ФРГ опровергли заявления о намеренной задержке поставок вооружения Киеву

Для заявлений о том, что кабмин ФРГ намеренно задерживает поставки тяжелого вооружения Киеву, нет оснований, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:55

2022-05-23T12:55

2022-05-23T12:58

в мире

владимир путин

германия

киев

украина

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Для заявлений о том, что кабмин ФРГ намеренно задерживает поставки тяжелого вооружения Киеву, нет оснований, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн."Для таких заявлений нет фактических данных", - сказала Хоффманн, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.Она добавила, что правительство "не должно защищаться" от подобных предположений.Отвечая вопрос о целях военного конфликта на Украине, представитель кабмина подчеркнула, что "военные цели" должен определить сам Киев, Германия настаивает только на том, что мирные условия не могут быть "навязанными".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220523/postavki-1790134245.html

германия

киев

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в мире, владимир путин, германия, киев, украина