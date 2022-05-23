https://ria.ru/20220523/vooruzhenie-1790104867.html

Россия уничтожила под Житомиром технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс

Россия уничтожила под Житомиром технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс - РИА Новости, 23.05.2022

Россия уничтожила под Житомиром технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс

Российские военные уничтожили технику 10-й бригады украинской армии, перебрасываемую в Донбасс. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:59

2022-05-23T10:59

2022-05-23T12:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

житомирская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили технику 10-й бригады украинской армии, перебрасываемую в Донбасс. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", — сказал он.Кроме того, ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах поселений Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики. В окрестностях Бахмута также ликвидирован украинский ЗРК "Оса-АКМ".По данным ведомства, в результате авиаударов убиты более 230 украинских националистов.В свою очередь, средства ПВО сбили три Су-25 ВСУ и 13 беспилотников. С начала боевых действий уничтожены более 300 самолетов и вертолетов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790107236.html

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

житомирская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), житомирская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины