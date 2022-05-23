https://ria.ru/20220523/vooruzhenie-1790081001.html

Молдавская оппозиция осудила заявления МИД Британии о вооружении страны

Молдавская оппозиция осудила заявления МИД Британии о вооружении страны - РИА Новости, 23.05.2022

Молдавская оппозиция осудила заявления МИД Британии о вооружении страны

Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о вооружении Молдавии по стандартам НАТО подрывает безопасность в регионе, с таким заявлением... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:16

2022-05-23T09:16

2022-05-23T09:16

в мире

майя санду

великобритания

молдавия

нато

лиз трасс

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о вооружении Молдавии по стандартам НАТО подрывает безопасность в регионе, с таким заявлением выступила в понедельник оппозиционная в республике Партия социалистов.Ранее рассказала в интервью изданию The Telegraph о необходимости поставок вооружений Молдавии странами НАТО, "чтобы остановить вторжение Путина"."Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что эти слова была озвучены без какого-либо публичного обсуждения с представителями высшего руководства Молдавии. Кроме того, даже если подобное заявление было продиктовано желанием помочь нашей стране, в действительности оно лишь усугубило ситуацию в регионе", — говорится в заявлении оппозиции, текст которого опубликован на официальном сайте партии.Партия социалистов потребовала от властей страны отказаться от любых заявлений, подрывающих конституционный статус постоянного нейтралитета Молдавии."Если же консультации между Молдавией и Великобританией или другими странами НАТО имели место и носили закулисный характер, Партия социалистов решительно их осуждает и требует от аппарата президента, правительства, министерства иностранных дел и европейской интеграции, парламентского большинства немедленно дать объяснения широкой общественности", — отмечается в заявлении.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила гражданам страны, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.На прошлой неделе правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС).Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.

https://ria.ru/20220521/nato-1789890970.html

https://ria.ru/20220520/protesty-1789856357.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, майя санду, великобритания, молдавия, нато, лиз трасс