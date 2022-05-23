https://ria.ru/20220523/voennye-1790253567.html

Один военнослужащий ДНР погиб за сутки

Один военнослужащий ДНР погиб за сутки - РИА Новости, 23.05.2022

Один военнослужащий ДНР погиб за сутки

Один защитник ДНР погиб, 12 получили ранения при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:42

2022-05-23T19:42

2022-05-23T19:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Один защитник ДНР погиб, 12 получили ранения при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и двенадцать получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/donbass-1790096602.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс