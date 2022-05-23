https://ria.ru/20220523/voennye-1790253567.html
Один военнослужащий ДНР погиб за сутки
Один военнослужащий ДНР погиб за сутки - РИА Новости, 23.05.2022
Один военнослужащий ДНР погиб за сутки
Один защитник ДНР погиб, 12 получили ранения при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:42
2022-05-23T19:42
2022-05-23T19:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Один защитник ДНР погиб, 12 получили ранения при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и двенадцать получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/donbass-1790096602.html
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донецкая народная республика, украина, донбасс
Один военнослужащий ДНР погиб за сутки
Народная милиция ДНР: один военнослужащий республики погиб за сутки