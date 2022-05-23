09:10 23.05.2022 (обновлено: 09:25 23.05.2022)
Москалькова попросила главу МККК помочь посетить российских военнопленных
Омбудсмен Москалькова попросила главу МККК Мауреру помочь посетить российских пленных
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой помочь посетить российских военнопленных на Украине.
"Я в очередной раз обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста г-ну Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в начале апреля она побывала в одной из частей Черноморского флота, где на тот момент содержались порядка 30 человек, и убедилась в том, что права украинских военнопленных, защищённых Женевской конвенцией, полностью соблюдаются.
"Так обстоят дела с нашей стороны, но, к сожалению, на сегодняшний день, несмотря на неоднократные обращения, мы не получили никаких сведений о наших пленных. Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь", - сообщила Москалькова.
"Очень горько будет осознать, что такая уважаемая организация, как МККК, забыв об универсальных принципах гуманизма, как и многие другие международные структуры, руководствуется двойными стандартами в отношении наших пленных", - добавила уполномоченный.
Также она отметила, что Международный Красный Крест осуществляет "самый авторитетный контроль" за соблюдением Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
"Российская сторона понимает смысл и цели работы Красного Креста и оказывает его представителям всемерную поддержку. Так, c 17 по 20 мая МККК свободно провёл регистрацию покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе военнослужащих ВСУ и личного состава "Азова", которые сдались в плен нашей армии. Это позволит МККК следить за судьбой пленных, информировать об их состоянии родственников и контролировать соблюдение в отношении них международных норм", - подчеркнула омбудсмен.