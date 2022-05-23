https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790084094.html

ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"

ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет" - РИА Новости, 23.05.2022

ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"

Студенты из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику в Дальневосточном федеральном университете в рамках... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:38

2022-05-23T09:38

2022-05-23T09:38

общество

луганская народная республика

калининград

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Студенты из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику в Дальневосточном федеральном университете в рамках проекта "Летний университет-2022" во Владивостоке, сообщает ДВФУ.В федеральном проекте "Летний университет-2022" в этом году примут участие 14 российских вузов от Калининграда до Владивостока, которые предложат более 20 программ дополнительного образования для студентов, информирует ДВФУ."В течение двух недель 25 студентов из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо учёбы студентов ожидает насыщенная культурная и спортивная программы, а также тематические форумы, встречи и мастер-классы.

https://ria.ru/20220519/vuzy-1789464932.html

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луганская народная республика

калининград

владивосток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, калининград, владивосток, дальневосточный федеральный университет