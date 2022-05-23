https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790084094.html
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет" - РИА Новости, 23.05.2022
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"
Студенты из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику в Дальневосточном федеральном университете в рамках... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:38
2022-05-23T09:38
2022-05-23T09:38
общество
луганская народная республика
калининград
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Студенты из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику в Дальневосточном федеральном университете в рамках проекта "Летний университет-2022" во Владивостоке, сообщает ДВФУ.В федеральном проекте "Летний университет-2022" в этом году примут участие 14 российских вузов от Калининграда до Владивостока, которые предложат более 20 программ дополнительного образования для студентов, информирует ДВФУ."В течение двух недель 25 студентов из Донецкой и Луганской народных республик будут изучать международный бизнес и цифровую экономику", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо учёбы студентов ожидает насыщенная культурная и спортивная программы, а также тематические форумы, встречи и мастер-классы.
https://ria.ru/20220519/vuzy-1789464932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, калининград, владивосток, дальневосточный федеральный университет
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет" во Владивостоке