https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790068290.html

Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей

Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей - РИА Новости, 23.05.2022

Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей

Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T05:27

2022-05-23T05:27

2022-05-23T09:31

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД.В результате ДТП два пешехода получили травмы. Одного из них госпитализировали, второго направили на амбулаторное лечение.Водительский стаж владельца Lexus RX 350 составляет 19 лет. В 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение пунктов требований ПДД семь раз. По факту ДТП проводится проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/dtp-1790033255.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, владивосток