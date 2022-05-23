Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790068290.html
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей - РИА Новости, 23.05.2022
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей
Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T05:27
2022-05-23T09:31
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790081850_0:167:768:599_1920x0_80_0_0_b4ea1ebe2a242ff46ac91f7f032aa73c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД.В результате ДТП два пешехода получили травмы. Одного из них госпитализировали, второго направили на амбулаторное лечение.Водительский стаж владельца Lexus RX 350 составляет 19 лет. В 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение пунктов требований ПДД семь раз. По факту ДТП проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/dtp-1790033255.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790081850_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_edd3dd58cda930f254b58f9287899f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
05:27 23.05.2022 (обновлено: 09:31 23.05.2022)
 
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей

Во Владивостоке иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке людей

© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД.

"Lexus RX 350, двигаясь задним ходом, наехала на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта" Изумруд". По словам собственника автомобиля — 43-летней женщины, перед тем, как произошло ДТП, она припарковала транспортное средство и покинула салон. Во время аварии иномаркой никто не управлял", - рассказали в полиции.

© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
1 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
2 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
1 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
2 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
В результате ДТП два пешехода получили травмы. Одного из них госпитализировали, второго направили на амбулаторное лечение.
Водительский стаж владельца Lexus RX 350 составляет 19 лет. В 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение пунктов требований ПДД семь раз. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 18:37В России
Дочь погибшей в ДТП в Петербурге женщины рассказала подробности трагедии
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала