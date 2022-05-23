05:27 23.05.2022 (обновлено: 09:31 23.05.2022)
Во Владивостоке иномарка скатилась в стоящих на остановке людей
Во Владивостоке иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке людей
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Иномарка без водителя скатилась в стоящих на остановке во Владивостоке людей, два человека пострадали, сообщает краевое управление МВД.
"Lexus RX 350, двигаясь задним ходом, наехала на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта" Изумруд". По словам собственника автомобиля — 43-летней женщины, перед тем, как произошло ДТП, она припарковала транспортное средство и покинула салон. Во время аварии иномаркой никто не управлял", - рассказали в полиции.
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
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На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНа Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
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На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
1 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
2 из 2
На Океанском проспекте во Владивостоке иномарка без водителя наехала на пешеходов, стоящих на остановке
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
В результате ДТП два пешехода получили травмы. Одного из них госпитализировали, второго направили на амбулаторное лечение.
Водительский стаж владельца Lexus RX 350 составляет 19 лет. В 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение пунктов требований ПДД семь раз. По факту ДТП проводится проверка.