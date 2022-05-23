https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html

После майнинга: какую компьютерную видеокарту выбрать в этом году

После майнинга: какую компьютерную видеокарту выбрать в этом году - РИА Новости, 23.05.2022

После майнинга: какую компьютерную видеокарту выбрать в этом году

Весной видекарты подешевели — в отличие от остальной электроники. Добывать криптовалюту теперь не так выгодно из-за падения курса основных "монет", бум майнинга РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:00

2022-05-23T08:00

2022-05-23T11:23

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компьютерные технологии

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Весной видекарты подешевели — в отличие от остальной электроники. Добывать криптовалюту теперь не так выгодно из-за падения курса основных "монет", бум майнинга подходит к концу, как и период спекулятивных цен на видеоускорители. Даже на фоне нарушения логистических цепочек карточки стали заметно доступнее. Самое время подумать об апгрейде компьютера. Обзор интересных моделей — в материале РИА Новости.Palit GeForce RTX 3050 StormXЦена: от 42 000 рублей.Вокруг последней (и наиболее доступной) карты из семейства Ampere давно утихли страсти — в очередной раз геймеры не смогли отстоять рекомендованную розничную цену перед натиском многочисленных перекупщиков. Конечно, стоимость новинки даже в максимально упрощенном виде от вендора Palit далека от желаемой, но этот "входной билет" в мир современных AAA-игр сравнительно недорог.Версия с одним вентилятором понравится не всем — шумная, а рабочая температура выше, чем у более крупных вариантов. Зато StormX очень компактная и встанет практически в любой корпус. У карточки восемь гигабайт быстрой памяти GDDR6, четыре разъема (один выход HDMI и DisplayPort). Поддерживает технологию NVIDIA DLSS, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, — это улучшает качество графики и увеличивает число кадров в секунду. Правда, RTX 3050 рассчитана исключительно на FHD-разрешение. Все, что лучше, заставит ускоритель работать на пределе возможностей.ASUS Dual Radeon RX 6600Цена: от 51 000 рублей.Актуальный "средний класс" из лагеря "красных" — AMD со своей архитектурой RDNA 2 изменила расклад на рынке видеокарт, особенно доступных. RX 6600 часто называют аналогом RTX 3060 из-за схожих параметров и результатов тестирования производительности в бенчмарках. Впрочем, в творении AMD не хватает продвинутой системы трассировки лучей и вышеупомянутой технологии DLSS. В версии ASUS у изделия — восемь гигабайт быстрой памяти, эффективная система охлаждения из двух вентиляторов и TDP на уровне 132 Вт.Эта карта полюбилась майнерам эфириума, посредством разгона получавшим с нее солидную прибыль. На пике курса криптовалюты ускоритель окупался за шесть-восемь месяцев.Геймеры же считают, что эта модель подойдет для современных игр в разрешении Full HD c 60 кадрами в секунду, а вот 2K-монитор может значительно снизить fps. В исполнении ASUS карточка отличается тишиной — вентиляторы срабатывают лишь под интенсивной нагрузкой.MSI GeForce RTX 2060 VENTUSЦена: от 50 000 рублей.Видеокарта, вышедшая в начале 2019-го, пользуется огромной популярностью, и вендоры не намерены снимать ее с производства. Отчасти такой успех связан с гигантским потенциалом для майнинга различных криптовалют — "шахтеры" буквально сметали эту модель с прилавков.Сейчас RTX 2060 не дефицит, это просто хороший выбор для геймера, который не хочет разориться при покупке графического ускорителя. Архитектура NVIDIA предыдущего поколения, нет искусственного интеллекта, да и памяти "всего" шесть гигабайт. Но карточка до сих пор справляется с максимальными настройками графики в AAA-тайтлах, правда, только в разрешении Full HD. Изделие от MSI выделяется качественной, практически без брака сборкой, тихими вентиляторами. Любителям светодиодов понравится и контурная подсветка. Впрочем, энергопотребление относительно актуального поколения Ampere повышенное. Поэтому на блоке питания экономить не стоит.Да и цена кусается — при прочих равных приобретение новой RTX 3050 выглядит предпочтительнее и перспективнее.PowerColor Radeon RX 6500 XT ITXЦена: от 25 000 рублей.Базовый вариант современной карты AMD на RDNA 2 — версия от PowerColor отличается компактностью и единственным вентилятором, подходит для небольшого корпуса. Памяти немного (четыре гигабайта), хотя это быстрые GDDR6. Из-за габаритов тут лишь по одному выходу HDMI и DisplayPort, что ограничивает количество подключаемых мониторов.В современных играх настройки выше средних поднимать не стоит, иначе и детализация, и фреймрейт пострадают. Компоновка с одним вентилятором делает эту модель довольно шумной — гул от карты отчетливо слышен из корпуса компьютера даже при небольшой нагрузке.Но если использовать карточку не на пределе возможностей и запускать не самые продвинутые игры, то RX 6500 выглядит гораздо предпочтительнее предшественников благодаря невысокому энергопотреблению и перспективе долгой поддержки производителем. И, конечно, привлекает цена, которая снизилась за последние месяцы.GIGABYTE GeForce RTX 3090 TURBOЦена: от 200 000 рублей.Некогда флагманская карточка в семействе Ampere после выхода версии с приставкой Ti стала просто одной из самых производительных и дорогих на рынке. И вариант от GIGABYTE еще не так шокирует — конкуренты требуют за схожую конфигурацию на 30 процентов больше.Здесь целых 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X — одно это повергает геймера в трепет. Реализованы практически все современные игровые фишки. Выдержит и гейминг в 8K, если, конечно, остальные компоненты компьютера потянут. Три (очень громких) вентилятора хорошо охлаждают, но некоторые пользователи дополняют их жидкостной системой. За выдающуюся производительность приходится платить размерами — карточка помещается лишь в компьютерный корпус формата BigTower. Есть полноценная трехлетняя гарантия от производителя, которая, правда, на майнеров не распространяется.MSI GeForce GT 1030 AERO ITXЦена: от 9500 рублей.На другом ценовом полюсе — старая добрая GT 1030. Карты такого класса иронично называют "затычками", имея в виду временный характер использования подобного железа. Видеоадаптеру в 2022-м исполняется пять лет, но устройство продолжают покупать и цена даже подросла на фоне майнинг-бума.Казалось бы, зачем сейчас видеокарта с двумя гигабайтами не очень-то и быстрой GDDR4-памяти? Производители процессоров из поколения в поколение заявляют о росте вычислительной мощности встроенного видеоядра. Но даже продвинутые AMD Ryzen не дотягивают в графике до слабой 1030, а Intel в 12-м поколении и этого не смог сделать. GT 1030 остается выбором пользователя, который не увлекается современными играми или вовсе ищет видеосистему для чипа без графического ядра.Есть версия с памятью GDDR5 от того же производителя, но она ощутимо дороже, что для "затычки" нелогично.Palit GeForce GTX 1660 SUPER GPЦена: от 40 000 рублей.Эту карту представили в начале 2020-го. С тех пор она не утратила актуальности ни у геймеров, ни среди майнеров. "Шахтеры" ее любили за то, что не было блокировки добычи криптовалюты, а производительности хватало для создания мощных ферм.Версия Palit выполнена на основе 12-нм архитектуры Turing с шестью гигабайтами видеопамяти. И она вполне "тянет" современные игры, особенно в разрешении Full HD. Карта способна работать одновременно с четырьмя мониторами.Геймеры любят GeForce GTX 1660 SUPER за простую процедура "разгона", благодаря которой увеличивается частота и, как следствие, производительность. Но у "бесплатной" мощности есть оборотная сторона — перегрев, с чем встроенная система охлаждения не очень справляется.

https://ria.ru/20220510/bitkoin-1787713721.html

https://ria.ru/20220414/intel-1783538519.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, компьютерные технологии