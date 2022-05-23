15:07 23.05.2022 (обновлено: 15:12 23.05.2022)
Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства
Ростуризм: в Узбекистане ожидают около 700 тысяч гостей из России
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2019 году россияне совершили более 520 тысяч поездок в Узбекистан. По прогнозам ведомства, в этом году число может вырасти на 20-30 процентов — до 700 тысяч человек, а в среднесрочной в перспективе трех-пяти лет достичь уровня двух миллионов поездок в год.
Популярность Узбекистана со стороны россиян уже сейчас значительно выросла, заявляют в ведомстве. По итогам майских праздников он вошел в тройку самых популярных направлений для зарубежного отдыха у путешественников из РФ.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, этому способствует как действующий безвизовый режим, так и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения.
"Сегодня Узбекистан фактически самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100", — пояснила она.
Ростуризм, по словам Догузовой, уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с зарубежными коллегами.