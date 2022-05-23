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Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
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Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства
Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства - РИА Новости, 23.05.2022
Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства
Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:07
2022-05-23T15:12
туризм
новости - туризм
зарина догузова
узбекистан
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туристы
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве, сообщили в пресс-службе ведомства.В 2019 году россияне совершили более 520 тысяч поездок в Узбекистан. По прогнозам ведомства, в этом году число может вырасти на 20-30 процентов — до 700 тысяч человек, а в среднесрочной в перспективе трех-пяти лет достичь уровня двух миллионов поездок в год.Популярность Узбекистана со стороны россиян уже сейчас значительно выросла, заявляют в ведомстве. По итогам майских праздников он вошел в тройку самых популярных направлений для зарубежного отдыха у путешественников из РФ. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, этому способствует как действующий безвизовый режим, так и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения.Ростуризм, по словам Догузовой, уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с зарубежными коллегами.
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новости - туризм, зарина догузова, узбекистан, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, турпоток, маршруты, отдых
15:07 23.05.2022 (обновлено: 15:12 23.05.2022)
 
Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства

Ростуризм: в Узбекистане ожидают около 700 тысяч гостей из России

© Sputnik / Рамиз Бахтияров / Перейти в фотобанкДевушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза
Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2019 году россияне совершили более 520 тысяч поездок в Узбекистан. По прогнозам ведомства, в этом году число может вырасти на 20-30 процентов — до 700 тысяч человек, а в среднесрочной в перспективе трех-пяти лет достичь уровня двух миллионов поездок в год.
Популярность Узбекистана со стороны россиян уже сейчас значительно выросла, заявляют в ведомстве. По итогам майских праздников он вошел в тройку самых популярных направлений для зарубежного отдыха у путешественников из РФ.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, этому способствует как действующий безвизовый режим, так и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения.
"Сегодня Узбекистан фактически самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100", — пояснила она.
Ростуризм, по словам Догузовой, уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с зарубежными коллегами.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваУзбекистанРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмтуристытурпотокмаршрутыОтдых
 
 
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