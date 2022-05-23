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Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства

Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства - РИА Новости, 23.05.2022

Ростуризм назвал самое развитое авианаправление постсоветского пространства

Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:07

2022-05-23T15:07

2022-05-23T15:12

туризм

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зарина догузова

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туризм

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм прогнозирует рост турпотока из РФ в Узбекистан в этом году до 700 тысяч человек, что на 30 процентов больше доковидных показателей, и это самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве, сообщили в пресс-службе ведомства.В 2019 году россияне совершили более 520 тысяч поездок в Узбекистан. По прогнозам ведомства, в этом году число может вырасти на 20-30 процентов — до 700 тысяч человек, а в среднесрочной в перспективе трех-пяти лет достичь уровня двух миллионов поездок в год.Популярность Узбекистана со стороны россиян уже сейчас значительно выросла, заявляют в ведомстве. По итогам майских праздников он вошел в тройку самых популярных направлений для зарубежного отдыха у путешественников из РФ. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, этому способствует как действующий безвизовый режим, так и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения.Ростуризм, по словам Догузовой, уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с зарубежными коллегами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, узбекистан, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, турпоток, маршруты, отдых