https://ria.ru/20220523/uregulirovanie-1790130576.html
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:32
2022-05-23T12:32
2022-05-23T12:54
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы его недавно получили, рассматриваем",- сказал Руденко, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва предложения Рима по урегулированию и как относится к этому плану.Он добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организацию, включая ЕС и саму ООН.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, италия, россия, политика
12:32 23.05.2022 (обновлено: 12:54 23.05.2022)
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине
Замглавы МИД Руденко: Москва получила от Рима предложения по урегулированию на Украине