https://ria.ru/20220523/uregulirovanie-1790130576.html

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:32

2022-05-23T12:32

2022-05-23T12:54

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы его недавно получили, рассматриваем",- сказал Руденко, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва предложения Рима по урегулированию и как относится к этому плану.Он добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организацию, включая ЕС и саму ООН.

https://ria.ru/20220521/prodovolstvie-1789909417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, италия, россия, политика